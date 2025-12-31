¡Ú¹ÈÇò¡ÛMISIA¡¡7Ç¯Ï¢Â³¹ÈÁÈ¥È¥ê¡¡¡È°¦¤Î²Î¡É¤ËÇï¼ê³åºÓ¡¡¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò´¶·ã¡Ö»×¤¤½Ð¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²Î¼ê¤ÎMISIA¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬7Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹ÈÁÈ¥È¥ê¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Þ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³Âç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤¿MISIA¤Ï¡¢7²óÌÜ¤Î¹ÈÁÈ¥È¥ê¤ÇÅÐ¾ì¡£¡ÖMISIA¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¡ÖEverything¡×¡Ö¥¢¥¤¥Î¥«¥¿¥Á¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¶ä¿§¤Ëµ±¤¯²Ö¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡£¹ë²Ú¤Ê¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¤È¤â¤Ë°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤Ç¡ÖEverything¡×¡¢¡Ö¥¢¥¤¥Î¥«¥¿¥Á¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤¬Çï¼ê¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ö¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·¤³¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Î¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤Ï¡ÖÅö»þ¤Î³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£