SixTONES「紅白」→「カウコン」移動に“嵐ネタ”炸裂 過去発言も話題「リスペクトが伝わる」「実現してて感慨深い」
【モデルプレス＝2025/12/31】SixTONESが、12月31日の大晦日にYouTube生配信「超大型生配信2025→26」を実施。嵐にまつわるやりとりに反響を呼んでいる。
【写真】SixTONES「紅白」3年ぶり出演
「第76回NHK紅白歌合戦」（NHKホール）でのパフォーマンスを終えたSixTONES。彼らは次なるステージ、東京ドームで開催される「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」に出演するため、専用バスで移動を開始した。
移動の車中、森本慎太郎は「ちょっと勘違いしてらっしゃる人がいるので訂正しますね」と切り出し、バスで「紅白歌合戦」の会場からカウントダウンコンサート（カウコン）へ向かうという現在の状況を踏まえ、「SixTONESじゃなくて、僕たち嵐です」と宣言。かつて嵐が紅白の司会や出演を終え、ドームへ向かうという“年末恒例の光景”になぞらえたボケを披露した。
これに対し、田中樹は間髪入れずに「騙されないです」と鋭くツッコミ。しかし、松村北斗は「司会をやっているメンバーはさらに後で来るっていうね」と森本のボケに同調。改めて森本が「SixTONESじゃなくて嵐です」と挨拶を重ねると、田中はすかさず「SixTONES全員ちゃんといます」と訂正し、笑いを誘っていた。
過去に、嵐の紅白からカウコンに移動する憧れを話していたSixTONES。SNS上では「叶ってるのがすごい！」「リスペクトが伝わる」「実現してて感慨深い」「嵐もSixTONESも最高」など反響が寄せられている。
6周年キックオフとし、SixTONESによる“ほぼ12時間生配信 ”。2025年12月31日14時頃よりスタートし、「COUNTDOWN JAPAN 25／26」「紅白歌合戦」、さらには「COUNTDOWN CONCERT」まで余すとこなくYouTubeで生配信する。また、毎年恒例のリーダー決めじゃんけんも行われる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】SixTONES「紅白」3年ぶり出演
◆SixTONES森本慎太郎「僕たち嵐です」
「第76回NHK紅白歌合戦」（NHKホール）でのパフォーマンスを終えたSixTONES。彼らは次なるステージ、東京ドームで開催される「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」に出演するため、専用バスで移動を開始した。
これに対し、田中樹は間髪入れずに「騙されないです」と鋭くツッコミ。しかし、松村北斗は「司会をやっているメンバーはさらに後で来るっていうね」と森本のボケに同調。改めて森本が「SixTONESじゃなくて嵐です」と挨拶を重ねると、田中はすかさず「SixTONES全員ちゃんといます」と訂正し、笑いを誘っていた。
過去に、嵐の紅白からカウコンに移動する憧れを話していたSixTONES。SNS上では「叶ってるのがすごい！」「リスペクトが伝わる」「実現してて感慨深い」「嵐もSixTONESも最高」など反響が寄せられている。
◆SixTONES「超大型生配信2025→26」
6周年キックオフとし、SixTONESによる“ほぼ12時間生配信 ”。2025年12月31日14時頃よりスタートし、「COUNTDOWN JAPAN 25／26」「紅白歌合戦」、さらには「COUNTDOWN CONCERT」まで余すとこなくYouTubeで生配信する。また、毎年恒例のリーダー決めじゃんけんも行われる。（modelpress編集部）
＼#大晦日もSixTONES／— SixTONES / ソニーミュージック (@SixTONES_SME) December 31, 2025
「第76回NHK紅白歌合戦」で
本日歌唱した楽曲はサブスクでも配信中！
ぜひたくさん聴いてください！?
?「Imitation Rain」https://t.co/owx6pVXBiF
?「バリア」https://t.co/1DMo50Gad9
?「こっから」https://t.co/mC25EV4csm#SixTONES_MILESixTONES… pic.twitter.com/YSzvTJeoAu
【Not Sponsored 記事】