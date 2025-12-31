バンド・9mm Parabellum Bullet、メンバー脱退 イベント出演直後に発表
【モデルプレス＝2025/12/31】ロックバンド・9mm Parabellum Bulletの公式サイトが、12月31日に更新された。ドラムのかみじょうちひろの脱退が発表された。
【写真】メンバー脱退バンド、発表数時間前にイベント出演していた
公式サイトでは「突然のご報告となりますが、本日12／31（水）23時59分をもちまして、9mm Parabellum Bulletより、ドラムのかみじょうちひろが脱退することとなりました」と発表。「メンバー同士、メンバーとかみじょうとの間では何度も話し合いが行われましたが、かみじょうには9mm Parabellum Bulletから脱退してもらうほかないとの結論に至り、本日のご報告となりました」と経緯を伝えている。
また「21年という長い月日の中で、バンドが楽しい事も苦しい事も乗り越えてこられたのはファンの皆様の応援があってこそであり、このようなご報告をすることに、メンバー一同大変申し訳ない気持ちでおります。しかし、今回の決断をひとつの区切りとして、これからは3人でより真摯に、9mm Parabellum Bulletの活動を継続してまいります」と決意を記し、今後については、「今後決まっております自主公演に関しましては、中止などの予定はございません。出演が発表されているイベントに関しましても、主催者様にご理解をいただけまして、9mm Parabellum Bulletとしての出演は変更なく行えることとなりました」と報告した。
さらに「私たちは4人でスタートした9mm Parabellum Bulletの21年間を忘れることなく、前を向き進んでまいります。そして、これからもファンの皆様が共に歩んでくださるとしたら、何よりも心強く思います」とつづり、「今回は突然のお報せとなり、ただお伝えするだけで十分であるとは思っておりません。もし皆様からのお気持ちや厳しいご意見もお聞かせいただけるようであれば、下記のアドレスにご連絡ください」とサイトにはメールアドレスも添えた。
同バンドは、2004年横浜にて結成。菅原卓郎（Vo, G）、滝善充（G）、中村和彦（B）、かみじょうちひろ（Dr）の4人で、2007年10月にメジャーデビュー。2025年11月より「カオスの百年〜Never Ending Tour 2025〜」開催中。12月31日に行われた「COUNTDOWN JAPAN 25／26」に出演しており、イベント直後の発表となった。（modelpress編集部）
