¡Ú¹ÈÇò¡Û¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡×¤ò¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª
¡¡Âè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤¬£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²Î¼ê¤Î¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤¬¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡×¤ò¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ï£±£°·î´ü¤Î£Ô£Â£Ó·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¼ç±é¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç°é¤Ã¤¿¼«¿È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢¾¡¤ÁÉé¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²Î¤Ã¤¿±þ±ç²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÅÄ±à¡×¤ò°ì¾®Àá¤À¤±²Î¤¤¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡×¤Ø¤È°Ü¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿ÇÏ¤¬Áö¤ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó±ÇÁü¤òÇØ¤Ë¡¢¥®¥¿¡¼¤ò¼ó¤«¤éÄó¤²¤Æ»ý¤ÁÁ°¤Î²Î¾§ÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¶ÌÃÖ¤Ï²Î¤¤½ª¤¨¤ë¤È¥®¥¿¡¼¤ò±¦¼ê¤Ç·Ç¤²¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÂç¤¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡££²£°£²£¶Ç¯¤Ï¸á¡Ê¤¦¤Þ¡ËÇ¯¡£Ä°¤¼ê¤ÎÇØÃæ¤òÎÏ¶¯¤¯²¡¤¹¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ÌÃÖ¤Ïº£²ó¡¢¥½¥í¤È¤·¤Æ£´²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¡£