¡Ú¹ÈÇò¡ÛÉÛ»ÜÌÀ¡¢ÌðÂô±ÊµÈ¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ä70ÂåÀûÉ÷¤Ë¥Í¥Ã¥È¶Ã¤¬¤¯¡Ö¤µ¤¹¤¬¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¡Ö¸½Ìò´¶À¨¤¹¤®¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÌðÂô±ÊµÈ¡Ê76¡Ë¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÀ¸²Î¾§¤Ç3¶Ê¤òÇ®¾§¤¹¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯¸Â¤ê¤Ç¹ÈÇò¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÀë¸À¤·¤¿¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê70¡Ë¤Ï²ñ¾ì¤ò1¼þ¤¹¤ëÇ®¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£ºæÀµ¾Ï¡Ê79¡Ë¡¢ÉÛ»ÜÌÀ¡Ê78¡Ë¡¢¹â¶¶¿¿Íü»Ò¡Ê76¡Ë¡¢Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡Ê71¡Ë¡¢¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡Ê71¡Ë¤ÎÇ¯Îð¤òÄ¶±Û¤·¤¿»Ñ¤ËSNS¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌðÂô¤ÏÅÔÆâË¿½ê¤«¤é¤ÎÃæ·Ñ±ÇÁü¤Ç¡Ö¿¿¼Â¡×¤ò²Î¾§¡£Ãæ·Ñ¤È»×¤ï¤ì¤¿Ä¾¸å¡¢NHK¥Û¡¼¥ë¤Î¾ÈÌÀ¤¬°ÅÅ¾¤·¡¢²ñ¾ì¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯Ãæ¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Ha¡ÁHa¡×¡¢¡Ö¥È¥é¥Ù¥ê¥ó¡¦¥Ð¥¹¡×¤òÇ®¾§¤·¤¿¡£´ÑµÒ¡¢½Ð±é¼Ô¤é¤ÏÌðÂô¤Î¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤ê²ó¤·¡¢¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö2²¯4ÀéËü¤ÎÆ·¡Ý¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ý¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¶¿¤Ï²Î¤ÎÅÓÃæ¤ÇNHK¥Û¡¼¥ë¤ò°ì¼þ¤·ÊÂ¤ó¤À½Ð¾ì²Î¼ê¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£²Î¾§¸å¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËºÇ¹â¤Î¡Ø2²¯4ÀéËü¤ÎÆ·¡Ù¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÌÜ¤ò¤¦¤ë¤Þ¤»¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡16Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹ÈÇò¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿ÉÛ»Ü¤Ï¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤Ç¡ÖMY¡¡WAY¡×¤òÈäÏª¡£ÆÃÊÌ´ë²è¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ºæ¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖRockon Social Club¡×¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥¶¥Ã¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥á¥É¥ì¡¼¡×¤òÈäÏª¡£°áÁõÁáÃåÂØ¤¨¤äÇ¡°ÕËÀ¤ò¿¶¤ê²ó¤¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤Ï¡ÖÅ·¤Þ¤Ç¤È¤É¤±¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¼«¿È¤Î¡È¸¶ÅÀ¡É¤È¤¤¤¦¡ÖæÊ¤ê¤æ¤¯Éô²°¡×¤ò¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤éÈäÏª¡£¹â¶¶¤ÏÌ¾¶Ê¡ÖÅí¿§ÅÇÂ©¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¡¢Å·Æ¸¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥À¥ó¥¹¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Î²ÖÆ»¡×¤ÇÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¹ÈÇò¤Î¡È70ÂåÀûÉ÷¡É¤ËSNS¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ä¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¡£¡Ö¤µ¤¹¤¬¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¡Ö¸½Ìò´¶¡¢Â¸ºß´¶À¨¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡×¡ÖÉÛ»ÜÌÀ¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÊý¤ÎÀ¼¤Î±ð¡¢À¼ÎÌ¡¢²Î»ì¤òÊ¹¤«¤»¤ë²Î¾§ÎÏ¡¡78ºÐ¤Ã¤Æ±³¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¤³¤ì¤Û¤É70Âå¤¬À¹¤ê¾å¤²¤ë¹ÈÇò¤âÄÁ¤·¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤À¤±¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼Â·¤¦¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Ê¤¤¤¾¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£