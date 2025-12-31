¡Ú¹ÈÇò¡Û¡Ö¥é¥é¥é°ì½ï¤Ë²Î¤¨¤Ê¤¤¾Ð¡×µ×ÊÝÅÄÍø¿¤Ë»ëÄ°¼ÔÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¡¡Ö¥¯¥»¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¸¶¶ÊËº¤ì¤½¤¦¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢µ×ÊÝÅÄÍø¿¡Ê63¡Ë¤¬¡Ö¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡Ö1,2,Play¡×¡ÖMissing¡×¡ÖLA¡¦LA¡¦LA¡¡LOVE SONGS¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿µ×ÊÝÅÄ¡£1990Ç¯¡ÖForever¡¡Yours¡×¤Ç¥¢¥ê¥¹¥ó¡¦¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥º¤È¹çÆ±¤Ç½é½Ð±é¤·¤Æ°ÊÍè¡¢35Ç¯¤Ö¤ê¤Î2ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²Î¾§Á°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç35Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ÎÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ë¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¡Ê³§¤µ¤ó¤¬¡ËÊ¹¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¶Ê¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°µ´¬¤Î²Î¾§ÎÏ¤Ç²ñ¾ì¤ò°ú¤¹þ¤ó¤À¡ÖMissing¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥£¥¹¥³É÷¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¡ÖLA¡¦LA¡¦LA¡¡LOVE¡¡SONGS¡×¤òÇ®¾§¡£ÆÈÆÃ¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬»ëÄ°¼Ô¤«¤éÂçÈ¿¶Á¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Öµ×ÊÝÅÄÍø¿¤ÎÍ¥¾¡¤À¤Ê¡×¡Öµ×ÊÝÅÄÍø¿¤µ¤ó²Î¤ä¤Ã¤Ñ¾å¼ê¤¤¤Ê¤¢¡Á¡¡¸¶¶Ê¤É¤ó¤Ê¤Î¤«Ëº¤ì¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡×¡Ö²Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤·²á¤®¤Æ¥¯¥»¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬²á¤®¤ë¤«¤é¥é¥é¥é°ì½ï¤Ë²Î¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¾Ð¡×¡Öµ×ÊÝÅÄÍø¿¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤¸¤ã¤¸¤ãÇÏ¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£