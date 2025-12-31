¡Ú¹ÈÇò¡Û¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡×¤ò¥Æ¥ì¥Ó½é²Î¾§¡¡¡ÖÊÌ³Ê¡×¡Ö¿ë¤ËÄ°¤±¤¿¡Ä¡×¤È¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤¬¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿ÏÃÂê¶Ê¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡×¤ò¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤·¤¿¡£¶ÌÃÖ¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤Ï4²óÌÜ¡£1985Ç¯¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢°ÂÁ´ÃÏÂÓ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡×¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç°é¤Ã¤¿¼«¿È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢¾¡¤ÁÉé¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²Î¤Ã¤¿¡¢¶ÌÃÖ¤Îº£¤Î»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿±þ±ç²Î¡£½Ð±é·èÄê¤ËºÝ¤·¤Æ¡Öº£Ç¯¤â¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¿´¤¬°¦¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÀ¸·üÌ¿²Î¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¶ÌÃÖ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡¢¿ë¤ËÄ°¤±¤¿¡×¡Ö¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤ÏÊÌ³Ê¤Ç²Î¾å¼ê¤¤¤è¤Ê¤¡¡¼¡×¡Ö¤³¤³¤Ç¶ÌÃÖ¹ÀÆó»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¶¯¤¹¤®¤À¤í¡×¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¼çÂê²Î¤À¡ª¤¤¤¤¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
