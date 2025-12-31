¡Ú¹ÈÇò¡Û¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡×¥Æ¥ì¥Ó½é²Î¾§¡ª°µÅÝÅª¤Ê²ÎÀ¼¤È¥ª¥±¤ÎÈþ¤·¤¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ë¡ÖÎÞ¤¬¡Ä¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ê67¡Ë¤¬ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¸Ä¿Í¤Ç¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤4ÅÙÌÜ¡¢¡Ö°ÂÁ´ÃÏÂÓ¡×¤â´Þ¤á¤ë¤È6ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¾¶Ê¡ÖÅÄ±à¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¶ÌÃÖ¤Î²Î¾§¡£¥ï¥ó¥Õ¥ì¡¼¥º²Î¤¤½ª¤¨¤¿¸å¤Ë¥®¥¿¡¼¤ÈÀ¸¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê²ÎÀ¼¤ò¶Á¤ÅÏ¤é¤»¤¿¡£
¡¡¶¥ÁöÇÏ¤Î¼ÀÁö´¶¡¢Â©¸¯¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸Ì¿¤ÎÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¶ÌÃÖ¤Î²ÎÀ¼¤Ë²Î¾§Ä¾¸å¤«¤é¡ÖÎÞ¤¬¼«Á³¤È¡Ä¡×¡ÖÄ»È©¤¬¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´¶Æ°Åª¤Ê²ÎÀ¼¡Ä¶ÌÃÖ¤µ¤óÀ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡×¡Ö¤¹¤²¤¨¡Ä¹¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×¡Ö¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅ·ºÍ¤À¤ï¡ÄÎÞ¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡ÖºÇ¹â²á¤®¤ë¡×¡ÖÎáÏÂ¤ÎÅÄ±à¡ª¡×¡Ö°ìÈÖºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡ª¹æµã¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµã¤±¤ë¡×¡Ö¿´¤¬¿Ì¤¨¤¿¡ÄÎÞ¡×¡Ö¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë±éÁÕ¤¹¤ë¥®¥¿¡¼¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¯¸«¤¿¤éMOONCHILD¤Î½©»³¤µ¤ó¤«¡ª¡×¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¡¢14Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿TBSÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î²Î¾§¤Ï½é¡£ºîÃæ¤Ç¤Ï¶ÌÃÖ¤Î¸Î¶¿¤Ç¤â¤¢¤ëËÌ³¤Æ»Æâ¤Î¶¥ÁöÇÏ¤ÎÀ¸»ºËÒ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î±ï¤Ç3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¿´¤¬°¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÀ¸·üÌ¿²Î¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£