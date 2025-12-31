¡Ú¹ÈÇò¡Û¡Ö¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥Ù¥ë¥È¡×²Î¾§¤Î¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤À¤«¤éºî¤ì¤¿¶Ê¡×È±¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡Ö³Ú¤Ç¤¹¡×
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ä¡þ31Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë¤Û¤«
¹ÈÁÈ¤Ç6Ç¯Ï¢Â³7²óÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ê30¡Ë¤Ï¡Ö¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥Ù¥ë¥È¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤À¤«¤éºî¤ì¤¿¶Ê¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë²Î¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
Æ´¤ì¤Îµ×ÊÝÅÄÍø¿¡Ê63¡Ë¤«¤é¡¢¼«¿È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Á³ÂÎ¤Î¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶¯¤µ¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Ìó1¥«·îÁ°¤ËÈ±¤òÌó50¥»¥ó¥ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ö4Ç¯Á°¤«¤é¥Ø¥¢¥É¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦¤»¿¤Ð¤¹¤Ê¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´óÉÕ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÈ±·Á¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£