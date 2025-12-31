¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·£Ñ£Ã¥·¥ê¡¼¥º¡Û¼ã¶¹ÆàÈþ»Ò¡¡£³·î¤ÎÌó£¶Ç¯¤Ö¤ê£Ö¤¤Ã¤«¤±¤Ëº£Ç¯£³£Ö¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¾å¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Î£Ç·¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÍ¥¾¡Àï¤¬£³£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢£±¹æÄú¤Î¼ã¶¹ÆàÈþ»Ò¡Ê£³£·¡á²¬»³¡Ë¤¬¥¤¥óÆ¨¤²²÷¾¡¡£ÄÌ»»£´²óÌÜ¤Î£Ö¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡Àï¤ÏÏÈ¤Ê¤ê¤Î£³ÂÐ£³¡£¥³¥ó¥Þ£±£³¤Î¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÀè¥Þ¥¤¡£Â¾Äú¤Î¹¶¤á¤òµö¤µ¤ºÁá¡¹¤ÈÆÈÁöÂÖÀª¤òÃÛ¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ£Ö¥´¡¼¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜµ¡£´£¸¹æ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿º£Àá¡£½øÈ×¤«¤é¤½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ¯´ø¤·¡¢Í½Áª¤Ï£·Àï£³¾¡¤Ç¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¡£½àÍ¥¤âÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢Í¥¾¡Àï¤ÎÀä¹¥ÏÈ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¤â¤½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤·¡¢²¦Æ»£Ö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Ö»Å¾å¤¬¤ê¤ÏÍ¥¾¡Àï¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ú¥é¤òÃ¡¤ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÏÁ´Â®¤Ç¹Ô¤±¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤¬¤Ï¤¸¤±¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï£³·î¤Î¤«¤é¤Ä¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ç£µÇ¯£±£°¤«·î¤Ö¤ê£²²óÌÜ¤È¤Ê¤ë£Ö¤ò¾þ¤ë¤È¡¢£¶·î¡¢º£²ó¤ÈÍ¥¾¡¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤Ä´À°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢¼þ°Ï¤Î»Ù¤¨¤¬³èÌö¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯Á°´üÅ¬ÍÑ¾¡Î¨£¶¡¦£´£µ¤Ç£±·î¤«¤é¤Ï£Á£±µé¤Ë½é¾º³Ê¤¹¤ë¡£¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ°ìÊâ¤º¤Ä¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾å¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£