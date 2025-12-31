【箱根駅伝】２１年連続シード狙う東洋大 口町、石田らＯＢが給水係で参戦！ 酒井監督「鉄紺の結束です」
第１０２回箱根駅伝（２６年１月２、３日）で、継続中としては最長の２１年連続のシード権、さらには５位以内を目指す東洋大の酒井俊幸監督（４９）は３１日、若手ＯＢが給水係として後輩をサポートすることを明かした。
「口町ロケット」の愛称を持つ口町亮（３１）＝スバル＝、６区の東洋大記録を持つ今西駿介さん（２８）＝現役引退＝、２５年春に卒業したばかりの石田洸介（２３）＝スバル＝らＯＢが箱根路に集結し、約５０メートルを後輩と並走する。酒井監督は「今季のチームテーマは『鉄紺の結束』です。ＯＢを含めて結束して戦います」と力強く話した。その上で「各ＯＢの所属チームの皆さんに承諾を頂き、とてもありがたいです」と関係各所に感謝することも忘れなかった。
鉄紺のタスキをつないできた先輩たちのサポートは、後輩たちにとって最高の「力水」となることは間違いない。
東洋大ＯＢの給水係の予定ポイントは以下の通り（敬称略）。
▽２区１０キロ地点 小林亮太
▽３区１５キロ地点 今西駿介
▽４区１０キロ地点 石田洸介、１５キロ地点 吉田周
▽５区７・１キロ地点 永吉恭理
▽９区１４・４キロ地点 石田洸介
▽１０区１０キロ地点 小林亮太
１５キロ地点 口町亮