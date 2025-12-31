『おもしろ荘』1052組から選ばれた12組が登場【一覧掲載】
きょう12月31日放送の日本テレビ系バラエティー『ぐるナイ年越しおもしろ荘！ 今年も誰か売れて頂戴スペシャル』（後11：30）では、1052組から選ばれた12組が、ナインティナインとゲストの前でネタを披露する。
【写真】今年も…多彩な顔ぶれが登場
芸人を見届けるゲストには、あの、天海祐希、高橋文哉、出川哲朗、山崎弘也（アンタッチャブル）が登場。コーナーMCは、荒川（エルフ）、ぱーてぃーちゃんが務める。
【出演芸人】
■相性はいいよね
サンミュージック所属。ヤダヤムクンは芸歴12年、エビランドは14年というなかなかの苦労人！
■アリ
サンミュージック所属。芸歴14年。7年前、矢部とフットサルを一緒にやった経験があるというが…？
■井原パラダイス
吉本興業所属。テレビ初登場。22歳の井原、46歳の宮山、56歳のまみこあ、年齢非公表のひずるの異色の4人組。
■エビカレンダー
プロダクション人力舎所属。コンビ歴1年。ザキヤマの後輩、2人はテレビ初登場。
■銀仁朗
マセキ芸能社所属。コンビ歴1年。中島悠太25歳、高田みちこりあん26歳。事務所の先輩、出川の前でどんなネタを見せるのか？
■サザンくろしお
フリー（大学生）。コンビ歴4ヶ月。大阪府と奈良県出身の2人はテレビ初登場。この日(大晦日)が誕生日というオオツカの特技を活かしたネタとは？
■ジャガモンド
ケイダッシュステージ所属。コンビ歴11年。きどは元学校の先生という経歴の持ち主。
■生姜猫
吉本興業所属。トリオ歴3年。カンサイ22歳、川崎（※崎＝たつさき）とケージュが23歳、幼馴染の3人。
■センチネル
太田プロダクション所属 コンビ歴5年。大誠と、父がウガンダ人・母が日本人のトミサットのコンビ。トミサットは前のコンビで6年前のおもしろ荘にも出演経験あり。
■Dr.ヘラクレス
ワタナベエンターテインメント所属。コンビ歴2年。しんじ30歳、くもん27歳のコンビ。しんじはゲストの高橋文哉とドラマで共演経験があるというが…。
■DOG FOOD PARTY
吉本興業所属。コンビ歴3年。強面のちょふは犯人役のオーディションによく受かるとのことだが、どんなネタを見せるのか？
■マウンテンブック
TWIN PLANET所属。コンビ歴2年。夫ゆずき、妻いずみ共に43歳の夫婦コンビ。
