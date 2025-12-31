新潟拠点の36歳タレント、離婚を発表 16歳年上ラジオパーソナリティーと「多くの話し合いを重ね、お互いの人生を尊重しあう形で…」
新潟を中心に活動しているタレントで実業家の今井美穂（36）が31日、自身のインスタグラムを更新し、離婚したことを報告した。
【写真あり】新潟拠点の36歳タレント・今井美穂、離婚を発表＜報告全文＆近影＞
今井は「ご報告」と題した画像とともに「この度、婚姻を解消することとなりましたのでご報告いたします」と報告。「多くの話し合いを重ね、お互いの人生を尊重しあう形での決断となりました」と経緯を伝えた。
続けて「大切な息子のために今後も親として責任を持ち、変わらずに二人で愛情を注いでいきたいと思います」「形は変わりますが、今後も息子を共に育てるパートナーとして、仕事も私生活も応援し支え合っていくつもりです」と今後についてつづった。
そして「これまで夫婦として応援してくださった皆様には大変申し訳ない気持ちでいっぱいですが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と結んだ。
今井は、2016年、新潟を中心に活動するラジオパーソナリティーの千葉暢彦（52）と結婚。千葉も同日、自身のインスタグラムで離婚を報告していた。
