完全新作劇場版『かぐや様は告らせたい』完結編の制作決定 映像解禁で赤坂アカ「どんな蛇足を足してやろうかなと」
アニメ『かぐや様は告らせたい』（かぐや様）の新作となる『完全新作劇場版『かぐや様は告らせたい』完結編』が制作されることが決定した。原作者・赤坂アカ氏による完全書き下ろし原案にて鋭意制作中で、特報映像とともに赤坂氏からコメントも公開された。
赤坂氏は「かぐや様はたくさんの人と作り上げた、人と物を作る楽しさに気づくきっかけをくれた作品でした。アニメチームの皆様とはずっと、アニメ化ではなく、『皆で作るまだ誰も見た事のない、完全な新作』が出来たらという思いがずっとあり、その話をすると現場の方々も、それはやりましょうと言ってくださいました。だいたい四年くらい前の話です」と経緯を説明。
続けて「それからずっと、どんな話がいいだろうと考えていました。一度は閉じた物語に、どんな蛇足を足してやろうかなと。めちゃくちゃ恐くもあり、楽しくもある時間です。そしてある時、一つのアイディアが浮かびました。その瞬間、これしかないと思いました」と伝えた。
また、「それと同時に、うわぁこれアニメチームは大変だろうなぁと思いました。かぐや様は告らせたいという作品を、足掛け８年くらいやってきて今になってこんなチャレンジをさせられて、皆さん頭を抱えていると思いますが、まあたぶん最後だろうし、ちょっと位無茶振りのボール投げても許してくれると信じています。それくらいはこのチームを信頼しています。新しいけど、懐かしい。そんな完全新作の、きっと一番最後のかぐや様をお届けできたらと思います」と意気込んでいる。
また、本日放送されたアニメ『かぐや様は告らせたい 大人への階段』でエンディングテーマを担当した古賀葵からもコメントが到着。「オープニングに続きエンディングにも関わらせて頂けるなんて、、ありがとうございます…！ここでかぐやが歌うということの意味をしっかり考えて、取り組ませていただきました。初めて曲を聴いたとき、包み込まれる様な優しい曲調が印象的で、かぐやがこれを歌うってどんな感じだろうという気持ちでした」と告白。
「曲の趣旨をご説明頂いた際に、これまでとはちょっと違うかぐやをみせたいと仰っていだいたので、“大人”というところを踏まえ、アルバムのページをめくるような、思い出を振り返るような感覚で歌わせていただきました。ぜひ、たくさん聴いて一緒にかぐや様の思い出を振り返ってもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします」と伝えた。
同作は、天才が集う秀知院学園を舞台に、生徒会で出会った副会長・四宮と会長・白銀御行の恋愛における駆け引きを“頭脳戦”として描く“頭脳戦ラブコメ”。互いに引かれあっているはずだが、プライドが高くて素直になれず、「いかに相手から告白させるか」を考える2人の姿が描かれる。
原作漫画は2015年から『増刊ミラクルジャンプ』で連載がスタートし、16年より『週刊ヤングジャンプ』に移籍して2022年に完結。コミックス累計1900万部突破の人気作で、テレビアニメ第1期が2019年1月から3月、第2期が20年4月〜6月、第3期が22年4月〜6月に放送。人気アイドルグループ・King ＆ Princeの平野紫耀と女優・橋本環奈のW主演で実写映画化もされている。
