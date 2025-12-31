¡Ú¹ÈÇò¡ÛÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡×½éÈäÏª¡¡KKÀþ¤«¤é¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡××Ç×Ê±é½Ð¡¡HANA¤È¥³¥é¥Ü¤â
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ê34¡Ë¤Ï¡ÖIRIS OUT¡×¤òÇ®¾§¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤È¤ó¤É¤Î½Ð¾ì¼Ô¤¬¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿23Æü¤ËËþ¤ò»ý¤·¤Æ½Ð¾ì·èÄê¡£¥Õ¥¡¥ó¤ò´¿´î¤µ¤»¤¿¡£¡ÖIRIS OUT¡×¤Ï±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇ¡¡¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡×¤Î¼çÂê²Î¡£³¤³°¤Ç¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿1¶Ê¤ò¥Æ¥ì¥Ó½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡¡ÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÅÐ¾ì¤·¡¢¥µ¥á¤òÌÏ¤·¤¿¾è¤êÊª¤ò²¡¤¹¤Ê¤É¡¢¡Ö¥ì¥¼ÊÓ¡×¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë±é½Ð¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£ÃæÈ×¤Ç¤Ï¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤Î¡ÖHANA¡×¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Â¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢º£Ç¯ÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¶äºÂ¤ÎÅìµþ¹âÂ®Æ»Ï©(KKÀþ)¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·½ª¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤è¤¤¤ªÇ¯¤ò¡ª¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£