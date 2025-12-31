Image: Netflix Japan | ネットフリックス / X

2025年を振り返ってみて、一番良かった『エンターテイメント』を編集部員･ライターがピックアップしました。各種サブスクで配信しているものもあるので、年末年始の時間があるときにチェックしてみてくださいね。

配信スタート時に話題にはなってはいましたが、もっともっともっっっと話題になっててもいいくらい面白かったです。元アスリートが挑む体力サバイバル。雪山の爆破というとんでもエンタメからスタートしたと思ったら、次はシンプルに腹筋の回数を競う展開で、気がつけば2日で一気見していました。 自分が運動が苦手なこともあって、体力で極限まで勝負するってこんなにもかっこいのかと魅了されました。これは、スポーツとはまた違った魅力だ！ （ライター･そうこ）

映画：ウェポンズ

丑三つ時に、小学校のとあるクラスの子どもたちが一斉に行方不明になってしまう怪奇現象を紐解く18禁ホラー。 前情報を一切入れずに見たら衝撃に次ぐ衝撃の連続で満足感が半端なかった。ホラー映画のネタは出尽くした感があったけれど、ここにきてまさかの新鮮味。おもしろいホラーを求めている人は見たほうがいいし、Rotten Tomatoesで満足度94%なのも超納得。 （ライター･中川真知子）

展覧会：世田谷文学館 開館30周年記念『士郎正宗の世界展』

Image: 世田谷文学館

「文学館」と冠しながらカルチャー系の展示にも精力的な世田谷文学館。今年に観たなかでは「開館30周年記念」として開かれた「士郎正宗の世界展〜『攻殻機動隊』と創造の軌跡〜」が素晴らしかったです！ 『攻殻機動隊』の作者として知られ、『アップルシード』や『ドミニオン』といったSF作品群を持つ士郎正宗。いかに80〜90年代に「先端技術」を独自の感覚で取り入れ、その世界を構築したのか。作品ごとの設定資料はもちろん、影響を受けた本やバックグランドにも触れながら見せていく。自然科学への造詣や興味の深さがリンクするのもおもしろくて。 「士郎正宗先生が創っているのはまさに“世界”そのものなんだなぁ」と感じさせてくれました。たとえば、設定資料のメモに残された排莢にまつわる「ポリス系、特に公安はそんな事をしてはいかん」の一言。こういった細部にまで行き渡らせる美意識や価値観が「士郎正宗の世界」を作るのだろうと感じたのでした。 （編集･長谷川賢人）

アニメ：銀河特急ミルキー⭐︎サブウェイ

全編Blenderで制作されているアニメで、YouTubeにて4分以内のアニメを全12話見れます。(前日譚のミルキー☆ハイウェイも監督のYouTubeチャンネルで見られます。) 声を先に撮って映像を当てる、ゴールデンエッグスを思い出すような制作方法で、ナチュラルな会話劇にハマりました。 また、キャンディーズ『銀河系まで飛んでいけ！』がラブソングのはずなのに、イントロがコメディにも宇宙バトルにも聞こえる雰囲気で激ハマりしていて最高でした。 2月には12話+その他シーンを追加した総集編の映画が公開されるようなので楽しみです。 （編集部･三浦英奈）

映画：ヒプノシス レコードジャケットの美学

ピンク・フロイド、ジェネシス、レッド・ツェッペリン、ポール・マッカートニー…60〜70年代のレコード黄金時代を彩った数々の名ジャケットを手がけた異能アート集団「ヒプノシス」。その勃興から解散までを追ったドキュメンタリー映画。 レコード会社との衝突もいとわず独自の信念を貫くクリエイティブ姿勢、時代の寵児となった栄光の日々とその終焉…。創作に携わる人や志す人ならきっと胸にこみあげてくるものがあるはず。構成がしっかりしていて、時代背景や音楽の予備知識なしでも十分に楽しめます。 （編集･渡辺大輔）

ドラマ：THE PENGUIN-ザ・ペンギン-

友人から「絶対に見るべき大傑作ドラマ」と伝えられ、U-NEXTに加入。映画『THE BATMAN-ザ・バットマン-』にも登場した、ペンギンが主人公のクライムサスペンスドラマで、彼の裏社会での活躍が壮大なスケールで描かれます。 オズ・コブ/ペンギンは、まぁずる賢くて悪い奴なんですけど、どこか憎めない部分もあったりして、ドラマを見終えたあとには彼の印象が大きく変わりました。コリン・ファレルの演技が凄すぎて、ドラマを見ながら何度も「すげぇ…」って呟いてたと思います。 『THE PENGUIN ーザ・ペンギンー』は全8話ですが、回を重ねるごとにどんどんおもしろくなるため、僕は気づいたら一気見してしまいました。これから見る方は年末年始など、時間がしっかり確保できるときに見ることをオススメします。 （ライター･はらいさん）

音楽：唾奇『Camellia』

先日武道館公演を成功させたラッパーの唾奇。私が彼を知ったのは2018年リリースのBASIの『愛のままに』の客演で、その時点である程度の知名度があったはずなんですが、『Camellia』が1stアルバムというのは意外でした。 KMがプロデュースした『南無阿弥陀仏』、Kohjiyaと共演した『PAGE ONE』などの話題曲が入っていますが、私の一押しは盟友hokutoのビートによる『雨傘』。梅雨時期のリリースなのにモコモコのフードをかぶったMVに注目です。 （編集部員･もぎひでみ）

ライブ：ビヨンセ 『Cowboy Carter Tour』

2025年ベストライブは、圧倒的にBeyonceのワールドツアー『Cowboy Carter Tour』初日@SoFi Stadium！ Beyonce（デスチャ）に出会って25年。特に2023年末公開のライブドキュメンタリー映画『RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCE』に大きな転機をもらって以来彼女に救われ続けているので、「感謝の意を表しに行かねば！」と思いたちLAまで観に行きました。 Beyonceの自信に溢れたウォーキングを、この目で見たかった。彼女の微笑みとうなづきで、自己肯定感が満ちてきました。 このアルバムやツアーにどんな意図があるかという話もあるのですが、ライブの感想って、私はいつも、他人には伝えきれない、共有できない思いに帰結してしまいます。 なにがベストかなんて自分にしかわからない。他人からは無駄だと思われることも、自分には必要なときがある。それを肯定してくれる存在が、私にとっての音楽であり、ナラティブであり、編集者としての原点でもあるんだな、と感じた体験でした。 次点は、Beyonceの10日前に行ったLAのフェス『Coachella 2025』。長年夢見てたフェスに、ツアーも使わずひとりで行ったので、こちらももはや自己実現の旅。 LADY GAGAのオペラ的演出、『brat』期のCharli XCX、Keith Flint亡きあと初めて観たTHE PRODIGY、高校時代に聴いてたMissy Elliottは2025年もかっこよかったし、ZeddのステージでAriana Grande『Break Free』を大合唱したのは一生忘れないと思う。 さらにLAでは、OmarionやBow Wow、Bobby Valentinoなど懐かしメンツが揃った『The Millennium Tour 2025』にも。出演者も最高だったけど、2万人のブラックガールズによる熱狂は、2000年前後R&Bで育った私にとって、自分のルーツを思い出させてくれる光景でした。 2025年は、70アーティスト観られた大充実イヤーでした（Podcast番組『オーバー・ザ・サン』の武道館公演も“ライブ”に入るかな……こちらも最高でした）。 （副編集長・トダサチコ）