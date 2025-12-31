°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡¢ÂÎÁàÁª¼ê¤Ë¤â°µ¾¡¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¶ÃØ³ ¿·¶¥µ»¤ÇÍ¥¾¡¡Ö1¿Í¤À¤±°Û¼¡¸µ¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¡×¡ÚÂç³¢Æü¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÂÎ°éº×¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛÇÐÍ¥¤Î°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤¬12·î31Æü¸á¸å4»þ30Ê¬¤«¤éÌó7»þ´Ö°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëTBS·Ï¡ØÂç³¢Æü¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÂÎ°éº×¡Ù¡Ê¢¨¸á¸å4»þ30Ê¬¡Á6»þ¤Ï°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿·¶¥µ»¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Þ¶â300Ëü±ß¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡ÖÂç³¢Æü¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÂÎ°éº×¡×ºòÇ¯¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¼Ô
ÇÐÍ¥³¦¤òÂåÉ½¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿°ëÂ¼¤Ï¡Ö¼«¿®¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥Ð¥é¥ó¥¹·ÏÇÐÍ¥¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡ª¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£1²óÀï¤ÇÎ¦¾å¤Î¾¾ËÜÆàºÚ»ÒÁª¼ê¤ÈÂÐ·è¤¹¤ë¤È¡¢¸ÀÍÕÄÌ¤ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¶Ã¤¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¡£
½à·è¾¡¤Ç¤ÏÂÎÁà¤ÎÃ«Àî¹ÒÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¡£¤³¤³¤Ç¤â¸«»ö¾¡Íø¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÂ®¤µ¤ËÃ«ÀîÁª¼ê¤¬¡Ö¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤¢¤Ã¤Á¡Ê¤ÎÊ¿¶ÑÂæ¡Ë¹¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
·è¾¡¤Ç¤Ï¸µ¿·ÂÎÁàÁª¼ê¤ÎÎëÌÚÊâ²Â¤ÈÂÐ·è¡£¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÌò¼Ô¤¬µ±¤±¤ë¾ì½ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¹ç¿Þ¤¬ÌÄ¤ë¤È°ëÂ¼¤Ï¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°ìÄ¾Àþ¡£¸«»öÍ¥¾¡¤·¡ÖÍî¤Á¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÍ¤ÃÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ëÂ¼¤ÎÍ¥¾¡¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö1¿Í¤À¤±°Û¼¡¸µ¡×¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÊÂ¤ß¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¡×¡Ö¤º¤Ã¤È°µ¾¡¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡¢¿·¶¥µ»¤ÇÍ¥¾¡
¢¡°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤ÎÍ¥¾¡¤ËÈ¿¶Á
