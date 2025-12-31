【ユニクロ】は『小物』も優秀！ おしゃれ & 防寒が叶う「ネックウェア」

しっかり防寒したいけれど、おしゃれも諦めたくない！ そんな大人女性は、コーデのアクセントになりそうな、おしゃれな小物を取り入れてみて。今回紹介するのは【ユニクロ】のネックウェア。冷え対策しつつ、暖かみのある素材が華やかな顔まわりに見せてくれそうです。着け心地もよさそうなストールとネックウォーマーで、冬のおしゃれを楽しんで。

チクチクしにくい！ ソフトな素材のストール

【ユニクロ】「スフレヤーンチャンキーストール」\2,990（税込）

ニットのチクチク感が苦手な人は、スフレヤーンのストールを試してみて。公式サイトによると「しっとりとしたソフトな肌ざわり」なのだとか。さらに「つけ心地は軽く、暖かい」とのこと。洗練されたデザインできれいめにもカジュアルにも合わせやすいので、冬コーデで活躍してくれるはず。カラー豊富な全7色展開。

寒い日の味方◎ ヒートテック機能付きネックウォーマー

【ユニクロ】「ヒートテックファーリーフリースネックウォーマー」\1,500（税込）

吸湿発熱機能のあるヒートテック素材が使われたネックウォーマー。表面はふわふわとしたフリース素材。ドローコード付きでフィット感を高められます。公式サイトには「冷たい風を通しにくい」とあり、風が強い日にもおすすめ。ベージュ・オフホワイト・ブラックの3色展開。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M