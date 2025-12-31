

Perfume

＜第76回NHK紅白歌合戦＞◇12月31日

17回目の出場となったPerfumeは、Perfume Medley 2025「ポリリズム」「巡ループ」を披露した。

2025年末でコールドスリープ（活動休止）を発表したPerfume。これまで紅白の舞台で世間に衝撃を与えてきたPerfumeのパフォーマンスには、振付・演出に MIKIKO氏が参加。Perfumeの歴史を濃縮したステージとなった。

「一旦の締めくくりを、いいステージにしたい」「本当にシンプルで、すごいアナログなやり方と、私たちらしいラストになってます」とリハ後の囲み取材で語っていたあ〜ちゃん。

コールドスリープについて、かしゆかは「この先もずっと楽しむために今だからこそできることをしてみようということで、チームはみんなでこの挑戦を選択しました」と語る。のっちは「この25年間支えてきてくださった皆さんには本当に感謝しかありません。みんなで一緒に作り上げたいくつもの景色は私たちの宝物です。本当にありがとうございます」と感謝を伝えステージへ。

パフォーマンス前にあ〜ちゃんは「私たちは3人でいれば一生Perfumeでいられるよねって話してます。それぞれがパワーアップしてカムバックしたいと思っているので、また皆さんに巡り合える日を楽しみにしています。温かく守っていただけたら幸いです」と述べ、Perfume Medley 2025「ポリリズム」「巡ループ」を披露した。

ステージは、美麗な映像と特殊効果が満載でPerfumeらしさ溢れるものになっていた。「巡ループ」では過去のPerfumeの映像をふんだんに使用。ラストはPerfumeの３人が粒子になり消えるという演出で感動を誘った。

紅白司会を務める有吉は「帰ってくるのを待ってます」とコメント。

SNSでは「なんて余韻の残る演出なんだろぉ泣」、「必ず戻ってきてくれるって信じてる」、「最後まで魅せ方が完璧」など反響を集めた。