¥æ¥Ë¥¯¥í¡Ö¿·Ç¯º×¡×³«ºÅ¡¡¡Ö+J¡×Éü¹ïÈÎÇä¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â
¡¡¥æ¥Ë¥¯¥í¤¬¡¢¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¿·Ç¯º×¡×¤ò2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£Æ±Æü¤«¤é¡¢2009Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö+J¡Ê¥×¥é¥¹¥¸¥§¥¤¡Ë¡×¤Î¡ÈÉü¹ï¥³¥é¥Ü¡É¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¿·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤¤è¤¤¤è¡ª¡¡¡Ö+J¡×Á´¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò°ìµó¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡Æ±Éü¹ï¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥£¥á¥ó¥º¡Ö¥À¥¦¥ó¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¡Ê1Ëü7900±ß¡Ë¡¢¥á¥ó¥º¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥À¥¦¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥ºMA-1¡×¡Ê1Ëü4900±ß¡Ë¡¢¥á¥ó¥º¡Ö¥Ö¥í¡¼¥É¥·¥ã¥Ä¡×¡Ê3990±ß¡Ë¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡1·î1¡Á3Æü¤Î´ü´Ö¡¢1Ëü±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¸ÂÄê¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡¼¡ÖÇÈº´¸«¾ÆÅòÆÝ¤ß¡×¤¬ÀèÃå¤Ç¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÏÃêÁª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£