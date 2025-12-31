¡Ú¹ÈÇò¡Û¹ÈÇòÍ¦Âà¤·¤¿¶¿¤Ò¤í¤ß¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¹ÈÇò¡¢ºÇ¡¡£Ç£Ï¡ª¡ª¡×¾Ð´é¤Ç¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹
¡¡Âè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤¬£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÇòÁÈºÇÂ¿¤Î£³£¸²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¶¿¤Ò¤í¤ß¤¬½Ð±é¡£º£²ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ö°ì¶èÀÚ¤ê¡×¤È¡È¹ÈÇòÍ¦Âà¡É¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö£²²¯£´ÀéËü¤ÎÆ·¡¼¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¼¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Ëü´¶¤Î»×¤¤¤ÇÁ´ÎÏ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤¿¤¢¤È¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°áÁõ»Ñ¤Ç¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹¡£¡Ö¹ÈÇò¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¹ÈÇò¡¢ºÇ¡¡£Ç£Ï¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£