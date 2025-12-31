¡Ú¹ÈÇò¡Û¥æ¡¼¥ß¥ó¡¡É×¡¦¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´»á¤Þ¤µ¤«¤Î¶¦±é¡¡¼«¿È¤Î¸¶ÅÀ¡ÖæÊ¤ê¤æ¤¯Éô²°¡×ÈäÏª
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡Ê71¡Ë¤¬¡ÖÅ·¤Þ¤Ç¤È¤É¤±¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ï11·î¤Ë¡ÖYumi¡¡AraI¡×Ì¾µÁ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖWormhole¡×¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¡¢¹Ó°æÍ³¼Â»þÂå¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤Î²»À¼¤ò³Ø½¬¤µ¤»¤¿AI¤ÇÀ¼¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢º£¤Î²ÎÀ¼¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿³×¿·Åª¤ÊºîÉÊ¡£3Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤Î¹ÈÇò¤Ç¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿»Ñ¤ò¤ªÃã¤Î´Ö¤ËÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¹Ó°æÍ³¼Â»þÂå¤ÎÌ¾¶Ê¤â¡£¼«¿È¤Î¡È¸¶ÅÀ¡É¤À¤È¤¤¤¦¡ÖæÊ¤ê¤æ¤¯Éô²°¡×¤ò¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤éÈäÏª¡£È¼ÁÕ¤Î¥Ñ¥¤¥×¥ª¥ë¥¬¥ó¤Ï²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÉ×¡¦¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´»á¤¬±éÁÕ¤·¤¿¡£