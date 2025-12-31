ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 南京夫子廟、大成殿彩るイルミネーション 南京夫子廟、大成殿彩るイルミネーション 南京夫子廟、大成殿彩るイルミネーション 2025年12月31日 22時46分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ３０日、夫子廟大成殿でイルミネーションを見る人たち。（南京＝新華社記者／李博） 【新華社南京12月31日】中国江蘇省南京市の夫子廟（孔子廟）大成殿では、新年を前にイルミネーションが点灯され、華やかな光が人々の目を楽しませている。３０日、夫子廟大成殿でイルミネーションを見る人たち。（南京＝新華社記者／李博）３０日、夫子廟大成殿でイルミネーションを見る人たち。（南京＝新華社記者／李博）３０日、夫子廟大成殿でイルミネーションを見る人たち。（南京＝新華社記者／李博）３０日、イルミネーションに彩られた夫子廟大成殿。（ドローンから、南京＝新華社記者／李博）３０日、イルミネーションに彩られた夫子廟大成殿。（ドローンから、南京＝新華社記者／李博）３０日、夫子廟大成殿のイルミネーション。（南京＝新華社記者／李博）３０日、夫子廟大成殿のイルミネーション。（南京＝新華社記者／李博）３０日、夫子廟大成殿のイルミネーション。（南京＝新華社記者／李博） リンクをコピーする みんなの感想は？