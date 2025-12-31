¡Ú¹ÈÇò¡Û¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×Perfume¡ÈÍ½ª¤ÎÈþ¡É¤ËÈ¿¶Á¡ÖÎÞÁ£²õ¤ì¤¿¡×¡ÖºÇ¸åÀÚ¤Ê¤¯¤ÆÎÞ¡×¡Ö¼ä¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ç¯Æâ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡Ê³èÆ°µÙ»ß¡Ë¤¹¤ë¡ÖPerfume¡×¤¬¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡3¿Í¤Ï¿¿¤ÃÇò¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤«¤·¤æ¤«¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤Èperfume¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö25Ç¯´Ö»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î·Ê¿§¤ò»ä¤¿¤Á¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤Þ¡Á¤¹¡×¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö3¿Í¤Ç¤¤¤ì¤Ð°ìÀ¸Perfume¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤Ë½ä¤ê²ñ¤¨¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢²Î¾§¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÎÞ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢´°àú¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖPerfume¡¡Medley¡¡2025¡×¤ÈÂê¤·¡¢08Ç¯¤Î½é½Ð¾ì¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÈäÏª¡£¿¶ÉÕ¡¦±é½Ð¤Ï3¿Í¤«¤é¡Ö4¿ÍÌÜ¤ÎPerfume¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿¶ÉÕ»Õ¤ÎMIKIKO»á¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£
¡¡Perfume¤Ï2008Ç¯¤«¤é23Ç¯¤Ë½Ð¾ì¡£¥¶¡¦¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤Î»ý¤Ä¹ÈÁÈ¤Ç¤Î¥°¥ë¡¼¥×ºÇÄ¹Ï¢Â³½Ð¾ìµÏ¿¤ÈÊÂ¤Ö16Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤È¤·¤¿¡£2Ç¯¤Ö¤ê17²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÂçÉñÂæ¤ÇµÙ»ßÁ°¤Î¡ÈÍ½ª¤ÎÈþ¡É¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Perfume¤Î¤³¤ó¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÎÞÁ£²õ¤ì¤¿¡×¡Ö¼ä¤·¤¤¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖºÇ¸åÀÚ¤Ê¤¯¤ÆÎÞ¡×¡Ö¤À¤¤¤¹¤Perfume¡×¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇPerfume¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÎÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£