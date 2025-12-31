¡Ú¹ÈÇò¡ÛÉÛ»ÜÌÀ¡¢Éüµ¢¤·¤¿¹ÈÇò¤Ç4ÅÙÌÜ¡ÖMY WAY¡×¤òÇ®¾§¡¡ÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼·òºß
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÉÛ»ÜÌÀ¤¬¡¢Ì¾¶Ê¡ÖMY WAY¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼·òºß¡ªÉÛ»ÜÌÀ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥Á¥é¸«¤»
¡¡2009Ç¯¤Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ò¡ÈÍ¦Âà¡É¤·¤¿ÉÛ»Ü¤À¤¬¡¢16Ç¯¤Ö¤êÄÌ»»26²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡ÖMY WAY¡×¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥·¥Ê¥È¥é¤Î³Ú¶Ê¤Ç¡¢º£²ó¤Ç4ÅÙÌÜ¤Î²Î¾§¤Ë¡£ÂÀ¤¯Í¥¤·¤¤²ÎÀ¼¤Ï·òºß¤Ç¡¢»æ¿áÀã¤¬Éñ¤¦Ãæ¡¢ÌÜ¤ò¤Ä¤à¤Ã¤ÆÎÏ¶¯¤¯²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£¥Ï¡¼¥×¤ä¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¡¢¥Û¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¹ë²Ú¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢Âç¤ß¤½¤«¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄÈþºù¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
