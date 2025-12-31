22ºÐ£É¥«¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¡¡¥Ó¥¥Ë¡¢ÊÑ·Á¡¢²¼Ãå¤Ç25Ç¯¿¶¤êÊÖ¤ê¡¡¥Õ¥¡¥ó¡ÖÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»³ÅÄ¤¢¤¤¡Ê22¡Ë¤¬31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÈôÌö¤Î2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
»³ÅÄ¤Ï¡Ö2025Ç¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ÆÂô»³¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â¹¬¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡¡¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¿§¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ½¼¼Â¡¡2026Ç¯¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¹¬¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¤ò¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¡¡ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢³Æ·î¤Î¡È»×¤¤½Ð¡É¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Î¹¹Ô¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ó¥¥Ë¤äÊÑ·Á¿åÃå¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ê¤É¥°¥é¥Ó¥¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ò¤¨¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö°µÅÝÅª¥¹¥¿¥¤¥ëNo.1¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¯¤Æ¤¤ì¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ç¥»¥¯¥¹¥£¡Á¤ÊÅê¹Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Öº£Ç¯¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¿·¿Í¥°¥é¥É¥ë¤Î»³ÅÄ¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÎáÏÂ¤ÎÄ¶¿·À¸¡×¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Ë·ã¿Ì¡ª¡¡I¥«¥Ã¥×¤ÎÄ¶¿·À±¡×¤È¾Ò²ð¡£12·î23Æü¤Ë¤Ï½é¤Î¼Ì¿¿½¸¤âÈ¯Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÎÃíÌÜ³ô¤À¡£