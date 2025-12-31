¡Ú¹ÈÇò¡Û¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç3Ç¯¤Ö¤ê7²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡¡¸¶ÅÀ¤Î1¶Ê¡ÖæÊ¤ê¤æ¤¯Éô²°¡×ÃÆ¤¸ì¤ê
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡Ê71¡Ë¤¬ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¡¢3Ç¯¤Ö¤ê7²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¼Ô¡õ¶ÊÌÜ¡¦¶Ê½ç¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì²ó¿ô¤â
¡¡¾¾Ç¤Ã«¤Ï¡¢1972Ç¯¤Ë¡Ö¹Ó°æÍ³¼Â¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥æ¡¼¥ß¥ó¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¡Ö¤Ò¤³¤¦¤±À¡×¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Ê¤é¡×¡Ö¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¡Ö½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡×¤Ê¤É¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢¹Ó°æÍ³¼Â»þÂå¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎËÄÂç¤Ê²ÎÀ¼¤òAI¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÀ©ºî¡£¼ã¤¤º¢¤Î¥æ¡¼¥ß¥ó¤Î²ÎÀ¼¤Èº£¤Î¥æ¡¼¥ß¥ó¤Î²ÎÀ¼¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ëÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤ºîÉÊ¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ÖÅ·¤Þ¤Ç¤È¤É¤±¡×¤Î²Î¾§¡¢¼«¿È¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡ÖæÊ¤ê¤æ¤¯Éô²°¡×¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡¡°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£