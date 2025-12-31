¡Ú¹ÈÇò¡ÛÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡¢¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¤ÇÇ®¾§¡¡¥Í¥Ã¥È¡Öº£Ç¯¤â±Û¤¨¤¿¡¼¡ª¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡48²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡Ê67¡Ë¤Ï¡¢NHK¸ò¶Á³ÚÃÄ¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡ÖÅ·¾ë±Û¤¨¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¤â¡ª°µ´¬Ç®¾§¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¥Á¥é¸«¤»
¡¡¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¸å¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡Ö80¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤²»Îî¡¢¸ÀÎî¤¬½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¤ß¤½¤«¤Ë¤Ï³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÇúÈ¯¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÐÀî¡£ÅöÆü¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò»ëÄ°¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂç³¢Æü¤ÎÉ÷Êª»í¡¦ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡×¡Öº£Ç¯¤â±Û¤¨¤¿¡¼¡ª¡×¡ÖNHK¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥³¥é¥Ü¡¢¿´¤¬¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡£²¿ÅÙÊ¹¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤Ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡48²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡Ê67¡Ë¤Ï¡¢NHK¸ò¶Á³ÚÃÄ¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡ÖÅ·¾ë±Û¤¨¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¤â¡ª°µ´¬Ç®¾§¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¥Á¥é¸«¤»
¡¡¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¸å¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡Ö80¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤²»Îî¡¢¸ÀÎî¤¬½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¤ß¤½¤«¤Ë¤Ï³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÇúÈ¯¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÐÀî¡£ÅöÆü¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò»ëÄ°¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂç³¢Æü¤ÎÉ÷Êª»í¡¦ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡×¡Öº£Ç¯¤â±Û¤¨¤¿¡¼¡ª¡×¡ÖNHK¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥³¥é¥Ü¡¢¿´¤¬¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡£²¿ÅÙÊ¹¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤Ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£