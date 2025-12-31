¡Ú¹ÈÇò¡ÛÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡¡3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹ÈÇò¤Ç¶Á¤¯¡ÖÅ·¾ë±Û¤¨¡×¡¡N¶Á¤È¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¥³¥é¥Ü
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡Ê67¡Ë¤¬¹ÈÇò¤Ç¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ÖÅ·¾ë±Û¤¨¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡NHK¸ò¶Á³ÚÃÄ¤ÎÁÔÂç¤Ê±éÁÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢»×¤¤¤òÊç¤é¤»¤ëÃË¤Ø¤Î¾ðÇ°¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡29Æü¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤ÏÇ¯¡¹¡¢º¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ´À°¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢¼ã¤¤»þ¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¼«Ê¬¤Î¤¤¤¿¤À¤¯Ã»¤¤»þ´Ö¤Ë½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÇ¯¡¹¡¢´ÊÃ±¤Ë»×¤¨¤ë¤±¤É¡¢¸·¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡£º£Ç¯¤Ç48²ó¤ò¿ô¤¨¤ëÇ¯¤ÎÀ¥¤ÎÂçÉñÂæ¡£Æ±Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß¤¬¹ÈÇòÍ¦Âà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê²Î¤¤¼ê¤Î²»³Ú¤Ø¤Î¸þ¤«¤¤Êý¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÀÐÀî¤¬²¼¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤é²Î¤¤Â³¤±¤ë·è°Õ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ç¤â²Î¤¤¼ê¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢³§¤µ¤ó¤¬ÀÐÀî¤Î²Î¤òÄ°¤¤¿¤¤¡¢ÍèÇ¯¤â¹ÈÇò¤Ç¤³¤Î²Î¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤éÇ¯¤ò±Û¤¹¤ó¤À¤È³§¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤È¤«½¸ÃæÎÏ¤¬ÊÝ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ï¤¤Ã¤È²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡£¤½¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢ÀÐÀî¤Ïº£Ç¯¤â¹ÈÇò¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤¿¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤òÃ´¤Ã¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤¿¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£