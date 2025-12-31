【紅白】Perfume、コールドスリープ前ラストステージにファン「愛ある演出が良すぎたああああ！」「最後、消えるシーンで泣いた」
■『第76回NHK紅白歌合戦』（31日、東京・渋谷 NHKホール）
17回目出場のPerfume（あ〜ちゃん、かしゆか、のっち）は、「Perfume Medley 2025」として、「ポリリズム」「巡ループ」をメドレーで披露した。2025年12月31日をもってコールドスリープ（活動休止）に入るPerfumeは、この『紅白歌合戦』の舞台がラストステージとなった。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目・曲順 これまでの出場回数も
「巡ループ」では、過去の映像が散りばめられた壮大な演出となり、ラストは光の粒となって消えるPerfumeらしい粋な演出で終えた。有吉も「帰ってくるの待ってます！」と力強く伝えていた。
大きな節目となるステージを見届けたファンからはSNSで「なんて綺麗なラストステージ」「愛ある演出が良すぎたああああ！」「ありがとう！」「元気に帰ってくる日を心待ちにしています！」「最後、消えるシーンで泣いた」などの反響が寄せられた。
Perfumeは、今年結成25周年、メジャーデビュー20周年を迎え、東京ドーム公演を開催するなど精力的に活動。そんな中、9月に「Perfumeは2026年から一度コールドスリープします」と発表した。
大みそか恒例『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45※中断ニュースあり 総合ほか）。放送100年の節目となる今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
17回目出場のPerfume（あ〜ちゃん、かしゆか、のっち）は、「Perfume Medley 2025」として、「ポリリズム」「巡ループ」をメドレーで披露した。2025年12月31日をもってコールドスリープ（活動休止）に入るPerfumeは、この『紅白歌合戦』の舞台がラストステージとなった。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目・曲順 これまでの出場回数も
「巡ループ」では、過去の映像が散りばめられた壮大な演出となり、ラストは光の粒となって消えるPerfumeらしい粋な演出で終えた。有吉も「帰ってくるの待ってます！」と力強く伝えていた。
Perfumeは、今年結成25周年、メジャーデビュー20周年を迎え、東京ドーム公演を開催するなど精力的に活動。そんな中、9月に「Perfumeは2026年から一度コールドスリープします」と発表した。
大みそか恒例『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45※中断ニュースあり 総合ほか）。放送100年の節目となる今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。