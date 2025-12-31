¡Ú¹ÈÇò¡ÛÌðÂô±ÊµÈ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÇ®¾§¤Ë£Ø¤âÀä¶«¡Öµã¤±¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ö¥¯¥Ã¥½¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¡×¡Ö¥ä¥Ð¡¼¡¼¡¼¡×
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ä¡þ31Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë¤Û¤«
13Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ½Ð¾ì¤ÎÌðÂô±ÊµÈ¡Ê76¡Ë¤¬ÅÔÆâË¿½ê¤Ç¡Ö¿¿¼Â¡×¤òÈäÏª¡£¤½¤Î¸å¡¢NHK¥Û¡¼¥ë¤Î¾å¶õ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÂåÌ¾»ì¤Î¡ÖE¡¥YAZAWA¡×¤Î¥í¥´¤¬¸÷µ±¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÁõÃå¤·¤¿ÌðÂô¤¬ÅÐ¾ì¡£ÂåÉ½¶Ê¡Ö»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Ha¡ÁHa¡×¤òÀ¸ÈäÏª¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥È¥é¥Ù¥ê¥ó¡¦¥Ð¥¹¡×¤âÇ®¾§¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÌðÂô¤Ï¡¢Æ±¶¿¹Åç¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡¢½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤¿¡£
ÌðÂô¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÇ®¾§¤ËÂÐ¤·¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö±Ê¤Á¤ã¤óÂ¿Ê¬Íè¤ë¤ó¤À¤í¤Ê¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤Ê¡¡ÎÞÁ£´Ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ÆÂº¤¯¤Æµã¤±¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ö±Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¸å¡¢¤ß¤ëµ¤¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡ª¡¡Í¾±¤¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±Ê¤Á¤ã¤ó¡¢¤³¤Î¤¢¤È¤¹¤°¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢²ñ¾ì¤ò½Ð¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¡Ö±Ê¤Á¤ã¤ó¥ä¥Ð¡¼¡¼¡¼¡¼¡×¡ÖNHK¥Û¡¼¥ë¤Î´ÑµÒ¤Ï±Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¥¿¥ª¥ëÇÛ¤é¤ì¤¿¤Î¡©¥¯¥Ã¥½¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌðÂô¤Ï1972Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥¥ã¥í¥ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢1975Ç¯¤«¤é¤Ï¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¡£º£Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤ë76ºÐ¤Ç¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¡¢2Æü´Ö¤Ç¤ª¤è¤½11Ëü¿Í¤â¤Î´ÑµÒ¤òÆ°°÷¡£¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£