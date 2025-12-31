【紅白本番】Perfume、“コールドスリープ”前ラストステージ 去り方に注目集まる「綺麗すぎる」「Perfumeらしい」
【モデルプレス＝2025/12/31】3人組テクノポップユニット・Perfumeが「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日、東京・渋谷 NHKホール）に出演。「Perfume Perfume Medley 2025」と題して「ポリリズム」「巡ループ」の2曲を披露し、反響を呼んでいる
【写真】2025年「紅白歌合戦」曲目一覧
9月21日、「私たちは2026年からPerfumeを一度コールドスリープします」と、年内をもって活動休止することを発表したPerfume。活動休止前のラストステージには、アシンメトリーのスカートが印象的な白のシフォンドレス姿で登場した。
パフォーマンス前、司会から“コールドスリープ”の理由を問われたかしゆかは、「この先もPerfumeをずっと楽しむために、今だからこそできることをしようということで、チームみんなでこの選択をしました」と説明。のっちはファンに向け、「25年間支えてきてくださった皆さんに感謝しかありません。今まで作り上げてきたいくつもの景色は私たちの宝物です。ありがとうございます」と、真っ直ぐな思いを伝えた。
さらに歌唱直前には、あ〜ちゃんが「私たちは3人でいれば一生Perfumeでいられるよねって話しています」と語り、「それぞれがパワーアップしてカムバックしたいと思っているので、また皆さん温かく見守っていただければ幸いです」と呼びかけ、ブレイクのきっかけとなったヒット曲「ポリリズム」へと繋ぐ。続く2曲目「巡ループ」のフィナーレでは、決めポーズに合わせて煌めく演出の中、メンバーが消えていく印象的な演出もあった。
Perfumeのパフォーマンスを受けて、ネット上では「Perfumeらしいコールドスリープだった」「キラキラになって去っていくのが綺麗すぎる」「また絶対帰ってきてね」といった声が寄せられている。
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当する。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】
【写真】2025年「紅白歌合戦」曲目一覧
◆Perfume、活動休止前最後のステージ
9月21日、「私たちは2026年からPerfumeを一度コールドスリープします」と、年内をもって活動休止することを発表したPerfume。活動休止前のラストステージには、アシンメトリーのスカートが印象的な白のシフォンドレス姿で登場した。
さらに歌唱直前には、あ〜ちゃんが「私たちは3人でいれば一生Perfumeでいられるよねって話しています」と語り、「それぞれがパワーアップしてカムバックしたいと思っているので、また皆さん温かく見守っていただければ幸いです」と呼びかけ、ブレイクのきっかけとなったヒット曲「ポリリズム」へと繋ぐ。続く2曲目「巡ループ」のフィナーレでは、決めポーズに合わせて煌めく演出の中、メンバーが消えていく印象的な演出もあった。
Perfumeのパフォーマンスを受けて、ネット上では「Perfumeらしいコールドスリープだった」「キラキラになって去っていくのが綺麗すぎる」「また絶対帰ってきてね」といった声が寄せられている。
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当する。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】