¡Ú¹ÈÇò¡ÛÉÛ»ÜÌÀ¡¡¤³¤ì¤¬78ºÐ¤ÎÈþÀ¼¡ª´°àúÌÜ»Ø¤·¤ÆÊâ¤ó¤À60¼þÇ¯Äù¤á¤¯¤¯¤ë¡È°µ¾§¡É
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÉÛ»ÜÌÀ¡Ê78¡Ë¤¬16Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹ÈÇò¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡09Ç¯°ÊÍè¤ÎÇ¯¤ÎÀ¥¤ÎÉñÂæ¡£Åö»þ¤ÈÆ±¤¸¡ÖMY¡¡WAY¡×¤ò¡¢78ºÐ¤Îº£¤À¤«¤é½Ð¤»¤ëÍºÂç¤Ê²ÎÀ¼¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡16Ç¯´Ö¡¢¹ÈÇò¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢60¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÆÏ¤¤¤¿¥Ó¥Ã¥°¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¡£¡Ö¼ã¤¤¿Í¤Ë¾ù¤í¤¦¤Ã¤Æ¡¢ÀÊ¤ò¾ù¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢16Ç¯¤¿¤Ã¤¿¤é¼ã¤¤¿Í¤«¤éÀÊ¤ò¾ù¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¡Ê¸À¤ï¤ì¤¿¡Ë¡×¡£¤ªÎéÂå¤ï¤ê¤ÎÇ®¾§¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡1965Ç¯¡¢18ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£60Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤âÄÉ¤¤µá¤á¤ëÍýÁÛÁü¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö60Ç¯´Ö¡¢²Î¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÁ´Á³¡¢¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ë²Î¤¨¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï1²ó¤â¤Ê¤¤¡×¡£Ç¯¤ÎÀ¥¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¡¢¸«²Ì¤Æ¤Ì´°àú²Î¾§¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ëµáÆ»¼Ô¤Î»Ñ¤Ï·òºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤¿¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤òÃ´¤Ã¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤¿¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£