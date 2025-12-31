日本の好きな男性声優ランキング、中国ネット「文句なし」「ベテラン勢は強い」

2025年12月29日、日本メディアのオリコンニュースで「第1回 好きな声優ランキング（男性編）」が発表され、中国のSNS・微博（ウェイボー）で反響が寄せられている。

アンケートはオリコン・モニターリサーチによるインターネット調査で11月4〜12日に実施され、10〜50代の男女1000人が回答した。1位は津田健次郎、2位は山寺宏一、3位は花江夏樹と続き、4〜10位は宮野真守、中村悠一、石田彰、下野紘、杉田智和、木村昴、山口勝平だった。

この結果から、「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」に参加した声優陣の存在感が際立ったことがうかがえる。主人公の竈門炭治郎（かまどたんじろう）を演じた花江が3位、童磨（どうま）を演じた宮野が4位、慶蔵（けいぞう）を演じた中村が5位に名を連ねた。

さらに、6位に猗窩座（あかざ）役の石田、7位に我妻善逸（あがつまぜんいつ）役の下野、8位に悲鳴嶼行冥（ひめじまぎょうめい）役の杉田智和がランクインしており、いずれも同劇場版での高い演技力が支持を集めたとみられる。

このランキングが中国のSNS・微博（ウェイボー）の複数のアカウントで紹介されると、ネットユーザーからは「津田さんの重低音ボイスがたまらない」「津田健次郎の顔と声に抗えないのは、人として当然」「文句なし。津田さんは永遠の神！それに石田さんもね！」「津田健次郎、本当に強い。声も良いし、顔もかっこいい」との熱烈な称賛コメントが寄せられた。

また、「知っている顔ばかり」「推しがみんなランクイン」「若手が一人もいない。やっぱりベテラン勢は強いわ」「おなじみの面々。やっぱり俺たちの世代、良いもの食べて育ってきたよな」と共感を示すコメントや「神谷浩史は？」「え、梶裕貴はいないの？」と戸惑う声も寄せられた。（翻訳・編集/岩田）