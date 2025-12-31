YA-MAN¡¡X¤ÇÅÇÏª¡Ö¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤³ÊÆ®µ»¿ÍÀ¸¡×¡¡´ããÝÄì¹üÀÞ¤ÇÂç¤ß¤½¤«·ç¾ì¤ò¼Õºá
¡¡¡þRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤¬31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¸µ¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¡¦ºØÆ£Íµ¡Ê¥Ñ¥é¥¨¥¹¥È¥é¾®´ä¡Ë¤È½éÂåRISE¥ª¡¼¥×¥ó¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥°¥í¡¼¥Ö¥Þ¥Ã¥Á65kg°Ê²¼µé²¦¼ÔYA-MAN¡ÊTARGET¡¡SHIBUYA¡Ë¤¬¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤ê¡¢YA-MAN¤ÏÎÞ¤Î¼Õºá¤ò¤·¤¿¡£
¡¡YA-MAN¤ÏºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Ë¥«¥ë¥·¥ã¥¬¡¦¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯¡Ê¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡Ë¤ËÈ½ÄêÉé¤±¡£º£Ç¯3·î¤ÎRISE¤Ç¤â¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥°¥í¡¼¥Ö¤Î¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¥ß¥²¡¼¥ë¡¦¥È¥ê¥ó¥À¡¼¥Ç¤Ë3RTKOÉé¤±¡£2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£ºÆµ¯Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯7·î¤Î¡ÖRIZIN ¿¿²Æ¤Î·ö²Þº×¤ê¡×¤Ç¤Ï¶â¸¶ÀµÆÁ¤Ë3RTKO¾¡Íø¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¶â¸¶¤Ë°úÆ³¤òÅÏ¤·¤¿¡£Âç¤ß¤½¤«¤Ç¤Ï1Ç¯5¥«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤È¤Ê¤ëºØÆ£¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹çÁ°ºÇ¸å¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Îý½¬¤Çº¸´ããÝÄì¹üÀÞ¤òÉé¤Ã¤¿¡£Á´¼£4¡Á6¥«·î¤ÇÂ¨¼ê½Ñ¤Ç½Ð¾ìÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤êÂç²ñ5ÆüÁ°¤Ë·ç¾ìÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿YA-MAN¤Ï¡Öº£²ó¡¢¼«Ê¬¤Î´ããÝÄì¹üÀÞ¤Ç»î¹ç·ç¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºØÆ£Áª¼ê¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈºØÆ£¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È´ããÝÄì¹üÀÞ¤Î¼Ð»ë¤ÈÊ£»ë¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼£¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Äº£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤ÏºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Äº£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤·¤ÆºØÆ£¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î»î¹ç¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤·Á¤Ç»î¹ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤òËá¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£YA¡½MAN¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÁª¼êÀ¸Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¾õ¶·¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼£¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤ëºÝ¤Ëºç¸¶¿®¹ÔCEO¤Ï¡¢YA-MAN¤ò¸Æ¤Ó»ß¤á¤Æ¡ÖÄü¤á¤ë¤Ê¤è¡ª²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡ª¡©Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¡ª¡×¤È¡È¥²¥¡É¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£YA-MAN¤âÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡ÖÌá¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤â¡ÖRIZIN10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤ÇËÍ¤Î¥ß¥¹¤ÇÂç²ñ¤Ë·ê¤ò³«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤ºØÆ£Áª¼ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢»î¹ç¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§ÍÍËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö´ããÝÄì¹üÀÞ¤Ë¤è¤ë¼Ð»ë¡¢Ê£»ë¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÎÉ¤¯¤Ê¤é¤º¡¢¤â¤·¤Þ¤¿¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¤é±þ±ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸½¾õ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÂô»³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ìá¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö²¾¤Ë¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤³ÊÆ®µ»¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£1Æü1ÆüÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£