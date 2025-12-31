¡Ú¹ÈÇò¡ÛÌðÂô±ÊµÈ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡¡¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¿¶¤ê²ó¤·¡Ö¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¡×Àä¶«
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ä¡þ31Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë¤Û¤«
ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç13Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëÌðÂô±ÊµÈ¡Ê76¡Ë¤Ï¡Ö¿¿¼Â¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£Æ±¶Ê¤Ï28Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤Ç¼î¶Ì¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¡£
25Ç¯¤Ï¥½¥í50¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ç¡¢11·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹¡Ê76ºÐ2¥«·î¡Ë¤Ç¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢2Æü´Ö¤ÇÌó11Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£1972Ç¯¡Ê¾¼47¡Ë¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¥ã¥í¥ë¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢75Ç¯¤Ë¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°ÊÍè¡¢¥í¥Ã¥¯³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ò¤±¤ó°ú¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿50Ç¯¤ÎÎò»Ë¤È¼ÂÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£
»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¡£¡ÊÆ±¤¸½Ð¿ÈÃÏ¡Ë¹Åç¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡£
¤½¤Î¸å¤Ë¡¢ÅÔÆâ¤ÎË¿½ê¤ÇÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤ÎÌë·Ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë²Î¾§¡£¿³ºº°÷¤Î»°±ºÃÎÎÉ¤Ï¡ÖÌðÂô¤µ¤ó¤Î¿Ô¤¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È´¶·ã¡£¼¡¤Î²Î¼ê¤Ø¡Ä¤È»×¤ï¤»¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤ÇÌðÂô¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Û¡¼¥ë¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡Ö»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Ha¡ÁHa¡×¤ò¥Ê¥Þ²Î¾§¡£¿¿¤ÃÇò¤Ê¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¡Ö¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¥Ã¡×¤ÈÀä¶«¡£¿³ºº°÷¤âµÒÀÊ¤âÁíÎ©¤Á¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¡Ö¥È¥é¥Ù¥ê¥ó¡¦¥Ð¥¹¡×¤òÂ³¤±¤¿¡£¿³ºº°÷¤Î»°±ºÃÎÎÉ¤Ï¡ÖYAZAWA¥¿¥ª¥ë¡×¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Ê¤¬¤é¥Î¥ê¥Î¥ê¡£ÌðÂô¤â¡Ö¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¡×¤È¶«¤ó¤Ç±¦¼ê¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡£½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡£»°±º¤Ï¡Ö±Ê¤Á¤ã¤ó¡¢ºÇ¹â¡×¡£ÍµÈ¤â¡Ö²ñ¾ì¤¬¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶½Ê³¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÌðÂô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢09Ç¯¤È12Ç¯¤Î2²ó¡¢¹ÈÇò¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£09Ç¯¤ÏËÜÈÖÅöÆü¤Þ¤Ç½Ð±é¤òÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤´°Á´¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¡£ÊüÁ÷¤Ç¤ÏÌðÂô¤¬³Ú²°ÄÌÏ©¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ë¤Þ¤Ç¤ò¥«¥á¥é¤¬Ãæ·Ñ¡£¡Ö¥«¥â¥ó¥Ã¡×¤È¼«¤é¤Ëµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿ÌðÂô¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤È¡¢Ìó3000¿Í¤Î²ñ¾ì¤Î¶½Ê³¤ÏºÇ¹âÄ¬¡£ÂåÉ½¶Ê¡Ö»þ´Ö¤è»ß¤Þ¤ì¡×¤È¿·¶Ê¡Ö¥³¥Ð¥ë¥È¤Î¶õ¡×¤ò¥·¥ã¥¦¥È¤·¡¢ÂÚºß¤ï¤º¤«7Ê¬¤Û¤É¤ÇNHK¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£