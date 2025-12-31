14Ê¬53ÉÃ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿È¢º¬±ØÅÁ¤Ø¤ÎÆ»--ÆüËÜÂç³Ø¡¦ÉÚÅÄÍªÚð¡È20ÈÖÌÜ¤«¤é¤Î²¼Ñî¾å¡É
Âè101²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë¡¢¿Í°ìÇÜ¤Î²ù¤·¤µ¤òÊú¤¨¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£ÆüËÜÂç³Ø¤Ç3¶è¤òÁö¤Ã¤¿ÉÚÅÄÍªÚð¡Ê4Ç¯¡Ë¤À¡£
·ë²Ì¤Ï¶è´Ö20°Ì¡£¥Áー¥à¤Î½ç°Ì¤ò13°Ì¤«¤é19°Ì¤Ø¤ÈÍî¤È¤·¤¿¡£Æ´¤ì¤À¤Ã¤¿È¢º¬±ØÅÁ¤ÎÉñÂæ¤Ë¡¢ÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤¿¡£
2025Ç¯1·î2Æü¡¢101²ó¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡£91²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÂç³Ø¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£½øÈ×¤«¤é¥ìー¥¹¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤ì¤º¤ËÃÙ¤ì¡¢Áí¹ç20°Ì¡£¥·ー¥É¸¢Áè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ë¤â¤Î¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
Ê¹¤±¤Ð¡¢Ä¾Á°¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¼Ô¤¬Â³½Ð¡£ÅöÆü¤âº®Íð¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£4¶è½ÐÁöÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¹âÅÄâÃÊþ¡Ê¸½3Ç¯¡Ë¤¬40ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ëÈ¯Ç®¤Ç·ç¾ì¡£8¶èÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÂçÃçÎµÊ¿¡Ê¸½4Ç¯¡Ë¤¬¡¢ÁáÄ«3»þ30Ê¬¤Ë¤¿¤¿¤µ¯¤³¤µ¤ì¡¢µÞî±4¶è¤òÁö¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ëÂÎÀ©¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
ÉÚÅÄ¤â12·î10Æü¤Î¥Áー¥à¥¨¥ó¥È¥êー¸å¤Ë°ßÄ²±ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤ì¤â¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ÂÎÏÉÔÂ¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ù¤·¤¯¤Æ¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Ìë¤â²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ç¡Ä¡Ä¡£¶¥µ»¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡ÄËèÆüµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¤¤Ä¤¯¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Èµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ºòÇ¯¤Î²Æ¤Ï3¥ö·î¤Ç¹ç·×3000km¤òÁö¤êÈ´¤¡¢½é¤á¤ÆÄÏ¤ó¤ÀÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î½ÐÁö¤À¤Ã¤¿¡£ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿Îý½¬¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢²ù¤·¤µ¤¬Êç¤Ã¤¿¡£
Î©¤ÁÄ¾¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¡ÖÎ¾¿Æ¤«¤é¡Ø¤É¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÍªÚð¤Ï´èÄ¥¤Ã¤¿¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¿Æ¤â²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡¤³¤½¤Ï²ÈÂ²¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ëÁö¤ê¤¬¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¹â¹»»þÂå¤Î»ý¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï5000£í14Ê¬53ÉÃ¡£¹â¹»À¸¤Ç¤â13Ê¬Âæ¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï·æ½Ð¤·¤¿À®ÀÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ø¤ÎÌ´¤òÉõ°õ¤·¡¢¶¥µ»¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î²È¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËÍµÊ¡¤Ê²È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï½½Ê¬Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¹§¹Ô¤Ï¹ñÎ©¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢³ØÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÎ¾¿Æ¤¬¡ØÈ¢º¬¤Ë½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢È¢º¬¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¡Ù¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¡¢Î¾¿Æ¤¬¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
»ý¤Á¥¿¥¤¥à14Ê¬53ÉÃ¤ÏÆ±´ü29¿ÍÃæ20ÈÖÌÜ¡£ÆÃÂÔÀ¸¤È¤·¤Æ³ØÈñ¤¬ÌÈ½ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö°ìÈÖÁö¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£
2022Ç¯¤Ë65ºÐ¤ÇÀÂµî¤·¤¿¾®ÀîÁï¸µ´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÉÚÅÄ¤Ë¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤ªÁ°¤Ïµ÷Î¥¤µ¤¨Æ§¤á¤Ð¡¢¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ÆÃÂÔ¤Ç¤â¥¨ー¥¹¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉÚÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Áö¤êÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤È»×¤¨¤¿¡£¶òÄ¾¤Ê¤Þ¤Ç¤ËÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡¢Æþ³Ø¤·¤¿¤È¤¤Ë¡È20ÈÖÌÜ¤ÎÁª¼ê¡É¤À¤Ã¤¿ÉÚÅÄ¤Ï¡¢º£¤ä10000£í¤È¥Ïー¥Õ¤Ç¤Ï³ØÇ¯¥È¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö14Ê¬53ÉÃ¤ÏËÜÍè¤Ê¤éÈ¢º¬¤òÁö¤ì¤ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÎ¾¿Æ¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¤Ä¤¯¤Æ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
ÉÚÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ2ÅÙÌÜ¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÊä·çÅÐÏ¿¤À¤¬¡¢½çÅö¤Ç¤¢¤ì¤Ð½ÐÁö¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
³ØÇ¯¤ÎÃæ¤Ç²¼Ñî¾å¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÉÚÅÄ¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡È¶è´Ö20ÈÖ¤«¤é¤Î²¼Ñî¾å¡É¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î»þÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤éÈ¢º¬±ØÅÁ¤òÌÜ»Ø¤»¤¿¡£¤¢¤Î»þ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤¿¡£Æ´¤ìÂ³¤±¤¿È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤È¡¢¤½¤¦ÀÀ¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÉ®¼Ô¤Ï»×¤¦¡£Î¾¿Æ¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤Ï¡¢·ë²Ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ²¡¹¤ÈÁö¤êÀÚ¤ë¤³¤È¡¢¤½¤Î»Ñ¤³¤½¤¬²¸ÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¡£