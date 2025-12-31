年内いっぱいで「コールドスリープ」する３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅが、３１日の第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）で活動休止前のラストステージを行った。最後は映像とともに姿が消える演出で、ネット上では「消えていった…」「Ｐｅｒｆｕｍｅ消えちゃった… 」「泣いてまう」と惜しむ声が寄せられた。

２年ぶり１７度目の出場。「Ｐｅｒｆｕｍｅ Ｍｅｄｌｅｙ ２０２５」と題し、「ポリリズム」「巡ループ」の２曲を披露した。今回の振付・演出にはＭＩＫＩＫＯ氏が参加し、Ｐｅｒｆｕｍｅの歴史を凝縮したステージを届けた。

「巡ループ」を歌い終えた最後には、３人が中央に集合。ガラスが砕け散るような映像とともに、３人の姿がなくなった…。ラストパフォーマンスではかない演出に、ネットは「最後消えてくんや」「映像と歌がぴったり合ってて、最後にふわっと消えていく…」と驚いた。

Ｐｅｒｆｕｍｅはデビュー２０周年の記念日だった今年９月２１日に、１２月３１日をもって活動休止することを発表。「活動休止」という文言を使わず「コールドスリープ」（＝冷凍睡眠の状態の意）と表現し、「パワーアップしてカムバックしたい」と再開を約束した。また「あ〜ちゃん」こと西脇綾香は１１月に一般男性との結婚を発表した。