¡Ö¶»¥¢¥Ä¡×¡ÖÎÞ½Ð¤½¤¦¡×º£ÅÄÈþºù¡¦ËÌÂ¼¾¢³¤¤é½¸·ë! ¹ÈÇò¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù´ë²è¤Ë´¶Æ°¤ÎÀ¼
¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù(19:20¡Á23:45 ¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê)¤¬31Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¡£Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¹ÈÇòÆÃÊÌÊÔ¡Ù¤È¥É¥é¥Þ¤Î½Ð±é¼Ô¤Ë¤è¤ë²Î¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ç¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù´ë²è¤ò¼Â»Ü
¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¡¢Íö»Ò(²Ï¹çÍ¥¼Â)¡¢¥á¥¤¥³(¸¶ºÚÇµ²Ú)¡¢±©Â¿»Ò(¹¾¸ý¤Î¤ê¤³)¡¢¤¿¤¯¤ä(Âç¿¹¸µµ®)¡¢Å¹Ä¹(À¾Â¼ÍºÀµ)¤¬¡¢¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¹ÈÇò¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬½¸·ë¤·¡¢²Î¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£
²Î¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢º£ÅÄ¡¢²Ï¹ç¡¢¸¶¤¬¡ÖÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡×¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢»³»û¹¨°ì¤é¤¬¡Ö¿Þ°Æ²Ê¤Î²Î¡×¤ò¡¢Âç¿¹¤¬¡Ö¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡×¤òÈäÏª¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡¢»³»û¹¨°ì¡¢ÃæÈøÎ´À»¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤é¤â»²²Ã¤·¤Æ¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Î¤Ê¤«¤Þ¤¿¤Á¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤¿Æ±´ë²è¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¥³¡¼¥Ê¡¼ÎÉ¤¹¤®¤ë´¶Æ°¡×¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡ª¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡¢¿À±é½Ð¤À¤Ê¡ª´¶Æ°¤¹¤ë¤ï¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Î¥¥ã¥¹¥È¤µ¤ó¤¬¹ÈÇò¤Ë½¸·ë¤·¤Æ¤ë¤ÎºÇ¹â¤À¤è¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¶»¥¢¥Ä!!¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó´Ñ¤Æ¤¿¤«¤é¶»¤¬¥¢¥Ä¤¯¤ÆÎÞ½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡×¤Ê¤É¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ç¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù´ë²è¤ò¼Â»Ü
¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¡¢Íö»Ò(²Ï¹çÍ¥¼Â)¡¢¥á¥¤¥³(¸¶ºÚÇµ²Ú)¡¢±©Â¿»Ò(¹¾¸ý¤Î¤ê¤³)¡¢¤¿¤¯¤ä(Âç¿¹¸µµ®)¡¢Å¹Ä¹(À¾Â¼ÍºÀµ)¤¬¡¢¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¹ÈÇò¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬½¸·ë¤·¡¢²Î¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤¿Æ±´ë²è¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¥³¡¼¥Ê¡¼ÎÉ¤¹¤®¤ë´¶Æ°¡×¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡ª¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡¢¿À±é½Ð¤À¤Ê¡ª´¶Æ°¤¹¤ë¤ï¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Î¥¥ã¥¹¥È¤µ¤ó¤¬¹ÈÇò¤Ë½¸·ë¤·¤Æ¤ë¤ÎºÇ¹â¤À¤è¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¶»¥¢¥Ä!!¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó´Ñ¤Æ¤¿¤«¤é¶»¤¬¥¢¥Ä¤¯¤ÆÎÞ½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡×¤Ê¤É¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£