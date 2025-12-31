¡Ú¹ÈÇò¡Û£Ð£å£ò£æ£õ£í£å¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡×Á°¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌóÂ«¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×ÈäÏª
¡¡Âè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤¬£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£³¿ÍÁÈ²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦£Ð£å£ò£æ£õ£í£å¤¬¡¢³èÆ°µÙ»ß¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡×Á°¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤·¤æ¤«¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤È£Ð£å£ò£æ£õ£í£å¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¡¢º£¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶¨µÄ¤Î¾å¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤ò·èÃÇ¡£¤Î¤Ã¤Á¤Ï¡Ö£²£µÇ¯´Ö»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î·Ê¿§¤ÏÊõÊª¤Ç¤¹¡×¤È´¶·ã¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯Æó¿Í»°µÓ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿£Í£É£Ë£É£Ë£Ï»á¤¬¿¶ÉÕ¡¦±é½Ð¤Ç»²²Ã¡£¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡££³¿Í¤ÎÎò»Ë¤òÇ»½Ì¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼£²£°¼þÇ¯¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¡£