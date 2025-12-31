【紅白本番】SixTONES、生中継で6周年スペシャルメドレー メンカラ演出・“6”の数字にファン感涙「こだわり感じる」「すべてが最強」
【モデルプレス＝2025/12/31】SixTONESが「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日、東京・渋谷 NHKホール）に出演。6周年アニバーサリーメドレーを披露した。
【写真】2025年「紅白歌合戦」曲目一覧
ボリュームたっぷりなファーコートに身を包み、都内から生中継で登場したSixTONES。ジェシーは2025年を振り返り「今年は初の5大ドーム公演をやらせていただきまして、初の冠番組もいただきまして、とても順調な1年でした」とコメント。田中樹はデビュー6周年を迎える2026年について「メンバー6人。そしてグループ名にも6という文字が入っていますので、僕らにとって6周年の6という数字はとても大事にしていた数字になります」と説明し、「グループの歴史を感じていただけるような特別なメドレーをお届けできたらなという風に思います」とパフォーマンスへの意気込みを語った。
メドレーは、X JAPAN・YOSHIKI作曲のデビュー曲「Imitation Rain」からスタート。ビルの“6”階から、エスカレーターで移動しながら、ジェシー主演映画「お嬢と番犬くん」の主題歌「バリア」へ。森本慎太郎がW主演を務めたドラマ「だが、情熱はある」（日本テレビ系／2023）の主題歌「こっから」では、特設ステージに降臨し、コートを脱ぎ捨て黒スーツにチェンジ。田中は「今年も1年ありがとうございました！2026年も日本全国明るく最高の1年にしましょう！」と視聴者へ呼びかけ、メンバーカラーの照明や銀テープなど、SixTONESらしさ全開のステージとなった。
SixTONESの歴史とこれからを感じさせるスペシャルなパフォーマンスに、ファンからは「圧巻すぎて涙出た」「最初から最後まで良すぎた」「会場がダイヤ型？こだわり感じる」「すべてが最強」「SixTONES大好き」「こっから始まんだ！」「紅白出てくれてありがとう」など、反響が殺到している。
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当する。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】