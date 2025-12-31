³ýÅç¤ß¤º¤¡¢Éã¤È¤Î¤ª¤ó¤Ö¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸À¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤óÀäÂÐ¥¤¥±¥á¥ó¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û½÷Í¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤Î³ýÅç¤ß¤º¤¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Éã¿Æ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û21ºÐ170cmÈþ¿Í¥â¥Ç¥ë¡Ö¤ªÉã¤µ¤óÀäÂÐ¥¤¥±¥á¥ó¡×Éã¤È¤Î¤ª¤ó¤Ö¥·¥ç¥Ã¥È
³ýÅç¤Ï¡Ö2025Ç¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÇº¤ß¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÁÇÅ¨¤Ê½Ð²ñ¤¤¤âÂô»³¤¢¤ë¤½¤ó¤ÊÇ¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢´¶¼Õ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡£¾Ð¡×¤ÈÉã¤Ë¤ª¤ó¤Ö¤µ¤ì¤ë³ýÅç¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³ýÅç¤ÎÉã¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸À¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤óÀäÂÐ¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡³ýÅç¤ß¤º¤¡¢Éã¤È¤Î¤ª¤ó¤Ö¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¢¡³ýÅç¤ß¤º¤¡¢Éã¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
