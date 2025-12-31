¡Ú¹ÈÇòËÜÈÖ¡Û¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ö¹ÈÇò¡×Â´¶È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð¾ì¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½¸·ë¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤¿¡×´¶Æ°¹¤¬¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û²Î¼ê¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß¤¬¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö2²¯4ÀéËü¤ÎÆ·¡Ý¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ý¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¶ÊÌÜ°ìÍ÷
²»¹ç¤ï¤»¡¦¼èºà²ñ¤Ë¤Æ¡¢º£²ó¤Î¹ÈÇò¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ö°ì¶èÀÚ¤êÉÕ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¶¿¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á°¤Ë¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ç¼Â¤Ï70ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤ò¶èÀÚ¤ê¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë»×¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤®¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç·è¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¤·¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤Ï¿§¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ÆËÍ¤é¤·¤¤¶¿¤Ò¤í¤ß¤é¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò³§¤È°ì½ï¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡×¤È¡Ö¹ÈÇò¡×ºÇ¸å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
ÃæÈ×¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¼é¤ëMrs. GREEN APPLE¤ä¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢TUBE¡¢ÇµÌÚºä46¡¢BE:FIRST¡¢FRUITS ZIPPER¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î½Ð¾ì¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡£¡ÖThank You¹ÈÇò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¹ÈÇòºÇGO¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½¸·ë¤·¡¢¶¿¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËºÇ¹â¤Î¡Ø2²¯4ÀéËü¤ÎÆ·¡Ù¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¿¡×¡Ö¶¿¤µ¤óºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ö¹ÈÇò¡×ºÇ¸å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸
¢¡¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á
