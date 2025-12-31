¡Ú¹ÈÇòËÜÈÖ¡Û°½À¥¤Ï¤ë¤«¡õº£ÅÄÈþºù¡¢3ÅÙÌÜ¤Î°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç°õ¾Ý°ìÊÑ ¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡Ö¥«¥é¡¼¤¬µÕÅ¾¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Èº£ÅÄÈþºù¤¬¡¢¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë»Ê²ñ¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£3²óÌÜ¤Î°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¶ÊÌÜ°ìÍ÷
¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢º£ÅÄ¤¬åºÍå¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¤Î¥É¥ì¥¹¡¢°½À¥¤¬¥Ç¥³¥ë¥Æ¥é¥¤¥ó¤¬Èþ¤·¤¯±Ç¤¨¤ëÀÖ¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ø¤È°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¡£1¤ÄÁ°¤Î°áÁõ¤Ç¤Ï¡¢º£ÅÄ¤¬Ã¸¤¤¥³¡¼¥é¥ë¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢°½À¥¤¬¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Áõ¤¤¤ÎÊÑ²½¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î°áÁõÂØ¤¨¤ò¼õ¤±¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö°áÁõ¤Î¥«¥é¡¼¤¬µÕÅ¾¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¥·¥Ã¥¯¤Êº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¤âÁÇÅ¨¤À¤·¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤âÎÉ¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç4ÃåÌÜ¤«¤Ê¡©¤¤¤í¤ó¤Ê°áÁõ»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¤ÎÅÙ¤Ë²Ä°¦¤¤¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄ¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¢¡¡Ö¹ÈÇò¡×»Ê²ñ¤Î3²óÌÜ°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¤ËÈ¿¶Á
¢¡¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á
