ドル円１５６．６５近辺、ユーロ円１８４．１０近辺、円安の動き残る＝ＮＹ為替



ＮＹ朝方、ドル相場全般に落ち着くなかで、やや円売りの動きが残る展開になっている。ドル円は156.60台に高止まり。ユーロ円は184円台乗せ、ポンド円は211円目前に上昇。ユーロドルは1.17台半ば、ポンドドルは1.34台後半と前日NY終値付近に戻す動き。米１０年債利回りは４．１２％台に再び上昇。欧州株や米株先物・時間外取引は引き続きマイナス圏で推移している。日本時間午後１０時半には米新規失業保険申請件数が発表される予定。



USD/JPY 156.63 EUR/JPY 184.11 EUR/USD 1.1754

外部サイト