中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）

【新華社北京12月31日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は31日の記者会見で、中国が台湾島付近で行った軍事演習について日本やオーストラリア、欧州連合（EU）機関、一部の欧州国家が懸念を表明したことに関し、白黒を逆転させ、是非を混同させるもので、極めて偽善的だと批判した。

林氏は次のように述べた。これらの国と機関は、「台湾独立」分裂勢力が掲げる「武力による独立」路線や、外部勢力による中国への内政干渉に対しては見て見ぬふりを決め込んでいる。その一方で、国家の主権と領土一体性を守るために中国が取る必要な行動については、あれこれと批判を並べ立て、白黒を逆転させ、是非を混同させている。極めて偽善的である。

「一つの中国」原則を支持することは、国際社会における普遍的な共通認識であり、国際関係の基本原則であると同時に、中国が183カ国と国交を発展させてきた政治的基礎でもある。日本やオーストラリア、欧州諸国は、中国と国交を樹立した際、これについて政治的約束を行っている。われわれは、これらの国と関係機関に対し、「一つの中国」原則を順守し、中国への内政干渉をやめるとともに、「台湾独立」分裂行動を容認、支持するのをやめるよう強く求める。