¾®·¿Á¥Çõ£±µé¥°¥é¥É¥ë¡È¤Þ¤ó¤Þ¤ë¥Ð¥¹¥È¡É¡ÖÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¡×¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÍõÌî¤ê¤Ê¡Ê24¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¶»¸µ¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿Çò¤ò´ðÄ´¤Î²ÖÊÁ¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Öº£Ç¯¤â¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£´ò¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ä±þ±ç¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤â¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡¡ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤·¤¿¡£
ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö³§¤Ï¤É¤ó¤Ê°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡©¡¡»ä¤Ï¤Í¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÁá¤¤°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¶¯¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£Íò¤ß¤¿¤¤¤Ë²á¤®µî¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¿È¤Ï²áµî¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÇ»¤«¤Ã¤¿¡£ËèÆü¡¢Ëè½µ¡¢Ëè·î¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¢¤ë°ÕÌ£½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Íá°á¤«¤é¤Ï¤À¤±¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¡Öº£Ç¯¤ÎÇ¯±Û¤·¤Ï¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤Õ¤¿¤ê¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ß¤Æ¤ë¡¡¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤¿¤éÌ²¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¡¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤¹¤Î¹¬¤»¤À¤Í¡×¤ÈÂç¤ß¤½¤«¤ò²È¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡ÖÈþ¤·¤¯Ì¥ÎÏÅª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âåºÎï¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¤ª¥¥ì¥¤¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
ÍõÌî¤ÏÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£²Ï¹çÍüÆà¤ÎÌ¾Á°¤Ç21Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£22Ç¯8·î¤ËDVD¡Ö¿©¤Ù¤´¤í²Ì¼Â¡×¤òÈ¯Çä¡£¡Ö¤Þ¤ó¤Þ¤ë¥Ð¥¹¥È¤Î¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£Îø°¦ÈÖÁÈ½Ð±é»þ¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¡Ö¿©¤Ù¤´¤í¥Ü¥Ç¥£¡×¤È¼«¾Î¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¼ñÌ£¤ÏÄà¤ê¡¢¥«¥é¥ª¥±¡¢¥³¥¹¥á¼ý½¸¤Ê¤É¡£ÆÃµ»¤ÏÃæ¥¸¥ç¥Ã¥¤ò11¸Ä»ý¤Ä¤³¤È¡£¾®·¿Á¥Çõ1µé¡¢·õÆ»ÆóÃÊ¡¢Æü¾¦Êíµ3µé¡¢JNA¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ëµ»Ç½¸¡ÄêÃæµé¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê¤â»ý¤Ä¡£