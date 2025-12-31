°æ²¬°ìæÆ¡¡Âó¿¿Àï¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÂÐÀï¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤«¤é5³¬µé¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡×
¡¡¡þWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡¡Æ±µé9°Ì¡¦°æ²¬°ìæÆ(»ÖÀ®)¡ã10²óÀï¡äÆ±µé11°Ì ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£(¥Ù¥Í¥º¥¨¥é)¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡ÄÌ»»13ÅÙÌÜ¤ÎÂç¤ß¤½¤«¶½¹ÔÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿°æ²¬°ìæÆ¡Ê36¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ½éÀï¤ò2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£º£Ç¯5·î¤«¤é7¥«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤ÇWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé11°Ì¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¡Ê24¡á¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ë¤ò4²ó2Ê¬42ÉÃKO¤ÇÇË¤ê¡¢ÆüËÜÃË»Ò½é¤Î5³¬µéÀ©ÇÆ¤Ø°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¡¢°æ²¬¤Î²ñ¸«¤Î¼ç¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¡£
¡¡¡½¡½²þ¤á¤Æº£Æü¤Î»î¹ç¤ÏÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Áê¼ê¤¢¤ê¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢º£Æü¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï½Ð¤»¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»¨¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤ÇÈïÃÆ¤â¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»î¹ç¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡£¤â¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤Ç¤âËÍ¤¿¤Á¤¬½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï½Ð¤»¤¿¤«¤Ê¤È¡£¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë4¥é¥¦¥ó¥É¤ÇKO¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡¡½¡½¿¤Ó¤·¤í¤Ïº£Æü¤Î»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤¿¡©
¡¡¡Ö´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤ÏÃ±½ã¤Ëº£Æü¤Î»î¹ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¿ô¥«·î¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î3¥«·î¤È¤«4¥«·î¤Ç¤³¤ì¤À¤±¼ê±þ¤¨¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤³¤ì¤ò1Ç¯¶á¤¯Â³¤±¤ë¤È¤â¤Ã¤È¤¿¤Ö¤ó¼«Ê¬¼«¿ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£°ú¤Â³¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤«¤Ê¤ê¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½Âó¿¿¤È»î¹ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¾¡¤Ä¼«¿®¤Ï¡£
¡¡¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÂÐÀï¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤«¤é5³¬µé¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¤³¤Î5³¬µéÀ©ÇÆ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬°æ¾åÂó¿¿Áª¼ê¤Ç¤âÄéÁª¼ê¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬¾¡¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤ó¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×