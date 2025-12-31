¡Ú¹ÈÇò¡ÛPerfume¡¢³èÆ°µÙ»ßÁ°¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¿è¤Ê±é½Ð¡¡¤¢¤¹¤«¤é¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤Ø¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡17²óÌÜ½Ð¾ì¤ÎPerfume¡Ê¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡¢¤«¤·¤æ¤«¡¢¤Î¤Ã¤Á¡Ë¤Ï¡¢¡ÖPerfume Medley 2025¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£2025Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡Ê³èÆ°µÙ»ß¡Ë¤ËÆþ¤ëPerfume¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÎÉñÂæ¤¬¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¼Ô¡õ¶ÊÌÜ¡¦¶Ê½ç¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì²ó¿ô¤â
¡¡²Î¾§Á°¤Ë¤Ï¡¢¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï3¿Í¤Ç¤¤¤ì¤Ð°ìÀ¸Perfume¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Í¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤Ë½ä¤ê¹ç¤¨¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Î±ÇÁü¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿ÁÔÂç¤Ê±é½Ð¤È¤Ê¤ê¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¸÷¤ÎÎ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾Ã¤¨¤ëPerfume¤é¤·¤¤¿è¤Ê±é½Ð¤Ç½ª¤¨¤¿¡£ÍµÈ¤â¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÎÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Perfume¤Ï¡¢º£Ç¯·ëÀ®25¼þÇ¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢9·î¤Ë¡ÖPerfume¤Ï2026Ç¯¤«¤é°ìÅÙ¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡17²óÌÜ½Ð¾ì¤ÎPerfume¡Ê¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡¢¤«¤·¤æ¤«¡¢¤Î¤Ã¤Á¡Ë¤Ï¡¢¡ÖPerfume Medley 2025¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£2025Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡Ê³èÆ°µÙ»ß¡Ë¤ËÆþ¤ëPerfume¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÎÉñÂæ¤¬¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¼Ô¡õ¶ÊÌÜ¡¦¶Ê½ç¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì²ó¿ô¤â
¡¡²Î¾§Á°¤Ë¤Ï¡¢¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï3¿Í¤Ç¤¤¤ì¤Ð°ìÀ¸Perfume¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Í¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤Ë½ä¤ê¹ç¤¨¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Perfume¤Ï¡¢º£Ç¯·ëÀ®25¼þÇ¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢9·î¤Ë¡ÖPerfume¤Ï2026Ç¯¤«¤é°ìÅÙ¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£