¡ÚRIZIN¡ÛÄ«ÁÒÌ¤Íè¤Ï¶ÛµÞÈÂÁ÷¤Ç»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼Â»Ü¤»¤º¡¡¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Î¥Ñ¥ó¥Á34Ï¢È¯¤òÈïÃÆ
¢£¡ØYogibo presents RIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ù¡Ê31Æü¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
Âè15»î¹ç¡¡RIZIN ¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡Ê5Ê¬3¥é¥¦¥ó¥É¡Ë
¡Ú»î¹ç±ÇÁü¡Û¡ØRIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ù¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õvs.Ä«ÁÒÌ¤Íè
¢þ¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ ¡½ XÄ«ÁÒÌ¤Íè
1¥é¥¦¥ó¥É¡¡2Ê¬54ÉÃ¡¡TKO¡Ê¥°¥é¥¦¥ó¥É¥Ñ¥ó¥Á¡Ë
¡¡RIZIN¤Î10¼þÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëµÇ°Âç²ñ¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤¬Ä©Àï¼Ô¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¤Ë1¥é¥¦¥ó¥É¤ÇTKO¾¡Íø¤·¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥Ù¥ë¥ÈËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤Ã¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥É¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¡¢²¦¼Ô¤«¤éÄ«ÁÒ¤Ø34È¯¤â¤Î¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤¬ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤òÈïÃÆ¤·¤¿Ä«ÁÒ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÂç¤¤¯¡¢Ã´²Í¤ÇÂà¾ì¡£¤½¤Î¸å¡¢µßµÞ¼Ö¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¼Â»Ü¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Âè15»î¹ç¡¡RIZIN ¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡Ê5Ê¬3¥é¥¦¥ó¥É¡Ë
¡Ú»î¹ç±ÇÁü¡Û¡ØRIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ù¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õvs.Ä«ÁÒÌ¤Íè
¢þ¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ ¡½ XÄ«ÁÒÌ¤Íè
1¥é¥¦¥ó¥É¡¡2Ê¬54ÉÃ¡¡TKO¡Ê¥°¥é¥¦¥ó¥É¥Ñ¥ó¥Á¡Ë
¡¡RIZIN¤Î10¼þÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëµÇ°Âç²ñ¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤¬Ä©Àï¼Ô¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¤Ë1¥é¥¦¥ó¥É¤ÇTKO¾¡Íø¤·¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥Ù¥ë¥ÈËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤Ã¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥É¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¡¢²¦¼Ô¤«¤éÄ«ÁÒ¤Ø34È¯¤â¤Î¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤¬ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤òÈïÃÆ¤·¤¿Ä«ÁÒ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÂç¤¤¯¡¢Ã´²Í¤ÇÂà¾ì¡£¤½¤Î¸å¡¢µßµÞ¼Ö¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¼Â»Ü¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£